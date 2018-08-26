لمرضى القلق والاكتئاب... 5 أطعمة ينبغي تجنبها

وعرض موقع webmd قائمة بعدد من الأطعمة والمشروربات ينبغي على كل من يعاني الاكتئاب والقلق المرضي تناولها،نعرضها فيما يلي.

عصائر الفاكهة

شرب العصير لا يعني الاستفادة بمكونات الفاكهة، بل شرب ماء وسكر يمكنه أن يمنحك طاقة بسرعة، ثم تنخفض الطاقة كذلك بسرعة أيضا، ما يؤدي في النهاية بزيادة الشعور البجوع والغضب، ما سيضر حتما بمن يعاني الاكتئاب، كذلك فإن للمشروبات الغازية التأثير ذاته، لذا عند الجوع يمكنك أكل ثمار الفاكهة كاملة وعند العطش يمكنك شرب الماء الطبيعي.

How is it possible that in 2018 we are yet to invent a toaster that is big enough to toast a whole slice of bread 😂 #FirstWorldProblems pic.twitter.com/5jylCRaR1X — ‎jenz t (@northernjenz) August 26, 2018

​خبز التوست

ذلك لأنه مصنوع من الدقيق الأبيض المعالج، والذي يتحول بسرعة إلى سكر في الدم، ما يؤدي إلى إحداث قفزة مفاجئة في مستوى طاقة الجسم، وهو ما يضر بأصحاب حالات الاكتئاب، لذا ينصح بتناول الخبز المصنوع من دقيق القمح الكامل.

الكاتشب

صحيح أنه مصنوع من الطماطم، لكن السكر يدخل في صناعته أيضا بنسبة كبيرة، وكما هو معروف فإن للسكر المصنع دور أساسي في تعزيز نوبات الاكتئاب، لذلك يمكن استبداله بصلصة الطماطم المعدة منزليا، مع إضافة بعض البهرات الطبيعية لها.

القهوة

يتسبب الكفايين في جعل الإنسان أكثر عصبية، كما قد يسبب اضطرابات النوم، وهو ما يحاول مريض الاكتئاب تفاديه، لكن لا ينصح بالانقطاع عن تناول القهوة والكفايين بشكل عام فجأة، إذ من الممكن أن يسبب هذا الانقطاع أيضًا التوتر وزيادة العصبية، لذا ينصح بالتدرج في الإقلاع عن القهوة لمصاب الاكتئاب.

There are only 2 things of value in the professional world, and only 2: honesty and hard-work – everything else is frosting. #WordsOfWisdom #Honesty #Claymanism #Lifeadvice pic.twitter.com/A9jPQ0xU7D — Ralph V. Clayman (@RalphVClayman) August 24, 2018

​كريمة الحليب

بها نسبة من السكر والدهون غير المشبعة، والتي تعتبرا من أهم مسببات الاكتئاب، والتي توجد أيضا في الأطعمة المقلية والمعجنات مثل البيتزا، وينصح باستبدال مثل هذه الأنواع من الدهون بالدهون الصحية والتي توجد في الأسماك والمكسرات.