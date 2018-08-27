هكذا يؤثر الكذب على صحة مخ الإنسان

يتسبب اعتياد الكذب في التأثير على المخ حيث يؤدي إلى إزالة الشعور بالذنب بالتدريج، ما قد يؤدي إلى أن يتحول الإنسان إلى كاذب محترف، في كافة الأمور وليست البسيطة فقط، بحسب موقع "medicaldaily".

قالت الدكتورة تالي شاروت، من كلية لندن والمسؤولة عن الدراسة، إنه عندما نكذب تصدر اللوزة المخية لدينا شعورا سلبيا للحد من استعدادنا لمزيد من الكذب، لكن من الاستمرار في الكذب تضعف القدرة على إصدار هذا الشعور حتى يتلاشى تماما، ما يؤدي فيما بعد إلى اعتياد الكذب في كافة الأمور، وهو ما يعرف بالكذب المرضي.

وتعتبر اللوزة المخية المنطقة المسؤولة عن إصدار المشاعر لدى الإنسان، وتنشط بشكل ملحوظ عند الإحساس بالذنب أو الإحراج، وكذلك عند رؤية مشاهد محببة إلينا أو مثيرة للشفقة، لكن نشاط تلك المنطقة في المخ يستنزف عند التعرض المستمر للمواقف التي من شأنها إثارتها وإبقائها في حالة نشاط مستمر، ومن بينها الكذب، أي أن الكذب يستدعي مزيدا من الكذب.