بالفيديو... فتاة سعودية تسرق سيارة أمام أحد المتاجر

وكشفت كاميرا المراقبة أحد المحلات التجارية قائد السيارة يترجل منها، قبل أن تنزل الفتاة من سيارة أخرى كانت متوقفة بالقرب منها، وتقوم بقيادة السيارة والابتعاد بها عن الموقع.

وأثار الفيديو ردود فعل وتعليقات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعضهم إلى أن اللص قد يكون رجلا متنكرا في زي امرأة.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.