الآثار المصرية تطلق مبادرة "نحن هنا"

أطلق قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية مبادرة بعنوان "نحن هنا"، بالتعاون مع الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، والتي تهدف لإعادة إحياء وفتح المناطق الأثرية المغلقة.

وقال جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه سيتم إطلاق المبادرة بداية من الأسبوع المقبل من سبيل "أم عباس" بالصليبة.

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وتم التنسيق بين مفتشي آثار المنطقة وآثاري إدارة الوعي الأثري بالقطاع للعمل علي تنفيذ المباردة من خلال الحملات التوعوية لأهالي تلك المناطق.

وتهدف المبادرة للعمل على دمج الآثار مع البيئة المحيطة بها، كما تم التواصل مع كافة الجهات الخدمية والثقافية والسياحية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في هذه المبادرة.

وتحرص الوزارة على تفعيل دور المجتمع المدني في المشاركة الفعالة من أجل تطوير وتنمية وخدمة المناطق الأثرية المختلفة.