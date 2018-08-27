الآثار المصرية تطلق مبادرة "نحن هنا"

وقال جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه سيتم إطلاق المبادرة بداية من الأسبوع المقبل من سبيل "أم عباس" بالصليبة.
وتهدف المبادرة للعمل على دمج الآثار مع البيئة المحيطة بها، كما تم التواصل مع كافة الجهات الخدمية والثقافية والسياحية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في هذه المبادرة.
وتحرص الوزارة على تفعيل دور المجتمع المدني في المشاركة الفعالة من أجل تطوير وتنمية وخدمة المناطق الأثرية المختلفة.
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