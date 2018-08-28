"آبل" تجهز لمفاجأة زبائنها بهواتف "آيفون" في سبتمبر

تخطط شركة "آبل" الأمريكية إلى طرح ثلاثة نماذج جديدة من هاتفها "آيفون" في سبتمبر/أيلول المقبل.

فبحسب موقع "بلومبرغ" الأمريكي، فإن الشركة تخطط لطرح ثلاثة نماذج دفعة واحدة.

ولن تتميز هذه النماذج بتغيرات كبيرة في التصميم مقارنة بالنماذج السابقة، والمميز بأن هذه النماذج ستكون بفئات سعرية مختلفة، لجلب أكبر شريحة من المشترين، لتحقيق نوع من التوازن في مبيعات الشركة.

© AP Photo / Mark Lennihan تسريب "آيفون" الجديد يعيد للأذهان "كارثة" خصمه الأبرز

وبحسب الموقع، فإن أحد النماذج سيحمل اسم "D33" وسيكون مجهز بشاشة بقياس 6.5 بوصة، بالإضافة لإطار زجاجي مع كاميرا مزدوجة، الأمر الذي يجعل هذا النموذج الأكبر من فئته في الوقت الحالي.

وستطلق الشركة هاتفا معدلا من هاتف "آيفون إكس" ويحمل اسم "D32"، وسيترافق بتحسين بكاميرا وأداء الهاتف.

وسيكون الهاتف "N84" هاتفا مطورا وبديلا لـ"آيفون 8"، كما أنه سيكون بسعر أرخص من القديم، كما وسيكون مزودا بشاشة بقياس 6.1 بوصة، وسيتم بيع الهاتف الجديد بألوان متعددة.

وتشترك الهواتف الثلاثة بخاصية جديدة وهي استبدال زر التحكم، بأخرى جديدة، بالإضافة لتجهيز جميع الهواتف لاستقبال شريحتي هاتف بنفس الوقت.