بسبب الكحول "فلاي دبي" تتخذ هذا الإجراء

وقالت متحدثة باسم فلاي دبي إن الشركة أنهت خدمات الطيار، مؤكدة أن سلامة الركاب والطاقم في صدارة أولوياتها.
ولم تعلن الشركة هوية الطيار الذي خضع للفحص قبل صعوده الطائرة.
وقالت فلاي دبي، الشهر الماضي، إن الطيار سيواجه إجراء تأديبيا، وأن الشركة لا تتساهل مطلقا مع أفراد أطقمها الذين يخرقون اللوائح فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية.
ووصلت الرحلة، التي قادها طاقم بديل، إلى دبي متأخرة عشر ساعات و30 دقيقة عن موعدها.
Flydubai sacks pilot who failed alcohol test before flight https://t.co/k8D2ugZp04— Reuters World (@ReutersWorld) August 28, 2018
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