باتريك ديمبسي ضيف شرف مهرجان الجونة السينمائي

أعلنت مديرة عمليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، الفنانة المصرية بشرى، اليوم الثلاثاء، أن النجم العالمي باتريك ديمبسي سيكون ضيف شرف المهرجان هذا العام.

وقالت بشرى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل المهرجان، إن النجم العالمي سيدير إحدى حلقات النقاش على هامش المهرجان يوم ٢٣ سبتمبر/ أيلول المقبل.



© REUTERS / SAMI ABOUDI سينما ريفولي... تاريخ الفن المصري تلتهمه النيران

من جانبها، قالت وزيرة السياحة رانيا المشاط، إن المهرجان، الذي سيبدأ في 20 سبتمبر/ أيلول ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه، يمد جسرا مع العالم ليتعرف على مصر بكافة جوانبها الثقافية والحضارية والاجتماعية.

وأضافت الوزير المصرية، خلال المؤتمر الصحفي، أن السينما تعبر الحدود بين الدول وتخترق القلوب والعقول وتحمل رسالة سلام ومحبة بين جميع دول العالم، لافتة إلى أنها سعيدة بأن أفلام المخرج المصري العالمي يوسف شاهين سوف تلقى تكريما في النسخة الجديدة من المهرجان.

© Sputnik / ahmed badr المؤتمر الصحفي للإعلان عن مهرجان الجونة السينمائي

وتابعت: "صناعة السينما لها أثر إيجابي على السياحة، ومن هنا يأتي اهتمامنا بدعم مهرجان الجونة السينمائي في نسختيه الأولى والثانية".

وأعلن رئيس مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، أن المهرجان سوف يكرم ذكرى وأعمال المخرجين داوود عبد السيد ويسري نصر الله، بجانب المخرج العالمي يوسف شاهين.