باتريك ديمبسي ضيف شرف مهرجان الجونة السينمائي

وقالت بشرى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل المهرجان، إن النجم العالمي سيدير إحدى حلقات النقاش على هامش المهرجان يوم ٢٣ سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضافت الوزير المصرية، خلال المؤتمر الصحفي، أن السينما تعبر الحدود بين الدول وتخترق القلوب والعقول وتحمل رسالة سلام ومحبة بين جميع دول العالم، لافتة إلى أنها سعيدة بأن أفلام المخرج المصري العالمي يوسف شاهين سوف تلقى تكريما في النسخة الجديدة من المهرجان.
وتابعت: "صناعة السينما لها أثر إيجابي على السياحة، ومن هنا يأتي اهتمامنا بدعم مهرجان الجونة السينمائي في نسختيه الأولى والثانية".
وأعلن رئيس مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، أن المهرجان سوف يكرم ذكرى وأعمال المخرجين داوود عبد السيد ويسري نصر الله، بجانب المخرج العالمي يوسف شاهين.
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