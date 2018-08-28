نتنياهو يهدد الإسرائيليين بالصلع

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أن هناك أسباب واضحة للصلع لدى الرجال في إسرائيل، من بينها وفاة قريب عزيز أو شخص مهم، وانتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء.

© REUTERS / Amir Cohen نتنياهو: لدينا أصدقاء في العالم العربي وأكدت الصحيفة العبرية أن زيادة الضغط النفسي للرجل تسبب له الصلع، وبأن هناك سببين لهذا الضغط في إسرائيل، الأول يتعلق بوفاة أحد الأقرباء الذين يمثلون أهمية لدى الإنسان، والسبب الثاني هو انتخاب نتنياهو رئيسا للوزراء.