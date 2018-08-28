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22:55 28 أغسطس/ أب 2018
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    مايكل جاكسون

    في ذكرى ميلاد مايكل جاكسون... أسرار من حياة "ملك البوب"

    © Sputnik . Dmitry Korobeynikov
    منوعات
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    تحل غدا الأربعاء 29 أغسطس/ آب، ذكرى ميلاد الفنان العالمي مايكل جاكسون، الذي ظل على مدى أربعة عقود متربعا على عرش أغاني البوب في أمريكا والعالم، وحتى الآن مازالت الأسرار تتكشف يوما بعد الآخر عن حياة جاكسون المليئة بالألغاز.

    وكان آخر تلك الأسرار، أشهر رقصة قام بها جاكسون في فيديو أغنية "سموذ كريمينال"، التي حيرت علماء الجاذبية لسنوات طويلة، إذ توصل أطباء الأعصاب في مايو/ أيار الماضي، إلى أن السر يكمن في الحذاء الذي كان يرتديه مايكل جاكسون.

    الرقصة المستحيلة

    كشف الباحثون أن كعب الحذاء كان يحتوي على تجويف بشكل حرف (v)، واستخدم هذا في تثبيت الحذاء بمسمار في الأرض، ما سمح لجاكسون بالميل بدرجات أكبر، بحسب صحيفة "تريبون".

    وتمكن مايكل جاكسون من الميل للأمام بدرجات ميل إضافة لنتيجة ارتداء حذاء خاص، إلا أنه قبل استحداث هذا الحذاء الخاص، كان جاكسون يعتمد على سلوك وروافع مثبتة على وسطه للإيهام بالميل بنحو 45 درجة.

    ​وتوصل العلماء إلى أن جاكسون ونجمين آخرين في هوليوود استعاروا فكرة الحذاء من رواد الفضاء الذين تثبت أحذيتهم بقضبان خاصة عند انعدام الجاذبية الأرضية، مشيرين إلى أنه حتى على الرغم من استخدام الحذاء الخاص والروافع المثبتة في الخصر، فإن الحركة الراقصة التي أداها جاكسون في غاية الصعوبة وتحتاج إلى قوة عضلية وجسدية عالية.

    سر "الصوت المميز"

    وجه كونراد موراي، الطبيب الخاص بـ "ملك البوب" الراحل، اتهاما خطيرا لوالده، جو جاكسون، الذي رحل في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، بعد صراع مع السرطان.

    وقال موراي في فيديو حديث له، أن السر وراء حصول مايكل جاكسون على صوته المميز، الذي أبهر به العالم، هو قيام والده بإخصائه كيميائيا.

    وأشار إلى أن جو جاكسون، استخدم حقن هرمون لتأخير سن البلوغ لدى ابنه مايكل جاكسون، والتمديد من عمر صوته المميز والمرتفع.

    واعتبر كونراد موراي، أن ما فعله جو جاكسون مع ابنه، يجعله "من أسوأ الآباء تعاملا مع أبنائهم في التاريخ"، وتمنى أن "يلقى خلاصه في الجحيم"، بحسب تعبيره.

    وتوفي جو جاكسون، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في شهر يونيو/ حزيران، عن عمر ناهز 89 عاما، بينما كان في المراحل النهائية من سرطان البنكرياس الطرفي.

    ودفنت جثة جو جاكسون بالقرب من جثمان نجله مايكل جاكسون، في حديقة فورست لون ميموريال بارك في غلينديل، كاليفورنيا.

    شبح مايكل جاكسون

    بثت باريس جاكسون، ابنة مايكل جاكسون، على تطبيق "إنستغرام" صورة بدت فيها تجلس في المقعد الأمامي لسيارتها، وفي المقعد الخلفي ظهر شخص مجهول الملامح.

    وقال محبون للنجم الراحل في التعليقات أسفل الصورة إن الشبح في المقعد الخلفي هو الجزء الحي من مايكل جاكسون كما نقلت وسائل الإعلام العالمية.

    في حين لم ير آخرون في المقعد الخلفي إلا غطاء الرأس الذي يشبه ما كان يرتديه النجم الراحل.

    وتحاشت ابنة النجم الراحل دغدغة أعصاب محبيه، فقالت في تصريحات موجهة لهم إنها تشعر بالسعادة لرؤية شخص يشبه ملامح والدها في المقعد الخلفي لسيارتها.

    الحذاء السحري

    في أبريل/ نيسان العام الجاري، تقرر بيع حذاء مايكل جاكسون، الذي قام فيه بعرض رقصة "مون ووك" لأول مرة، في 26 مايو/ أيار بالمزاد العلني في ولاية كاليفورنيا.

    وجاء على موقع المزاد العلني "تم ارتداء هذا الحذاء الجلدي الأسود المصنع من قبل شركة "Florsheim Imperial Michael Jackson" خلال بروفة لأغنية "Billie Jean" (لبرنامج Motown 25)، وخلال العرض قام مايكل جاكسون بتقديم رقصة "مون ووك" لأول مرة، وتوجد كتابة على واحدة من الأحذية "مايكل 2"، بحسب "بيكس11".

    وتلقى المشتري، جنبا إلى جنب مع الأحذية، رسالة من مصممة الرقص والراقص الشهير ليستر ويلسون، والتي تقول أن جاكسون أهداه هذه الأحذية بعد البروفة، ووفقا له، أشار مايكل جاكسون إلى أن هذا "حذائه السحري".

    ودخلت أغنية "Billie Jean" إلى الألبوم "Thriller" وهو السادس للمغني وأصبحت واحدة من أشهر أغاني جاكسون.

    أطفاله

    بعد مرور 6 سنوات على وفاته، عادت حياة مايكل جاكسون الشخصية إلى الواجهة من جديد، فقد أعلن طبيبه السابق كونراد موراي أنه يمتلك معلومات سرية جدا تتعلق بأولاد مغني البوب الثلاثة.

    فبعد إدانته بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة القتل غير المتعمد، لم يكف الطبيب عن إطلاق الشائعات المرتبطة بحياة آل جاكسون.

    وفي آخر ظهور إعلامي له، ادعى أن المغني ليس الوالد الحقيقي لأولاده برينس وباريس وبلانكيت. إلا أنه رفض كشف المزيد من المعلومات تاركا هذا الأمر للأبناء أنفسهم وقال: "احترم الأولاد وأشعر بالحذر تجاه أي معلومة قد تسيء إليهم. أعرف النسب البيولوجي لكل منهم…ورغم ذلك، اترك لهم أمر التحدث عن ذلك. فإذا قالوا لي، بعد أن يكبروا إنهم أصبحوا مستعدين لمعرفة الحقيقة…يمكنني أن أتكلم عن هذه القضية". 

    ويذكر أن موراين الذي منع من ممارسة مهنة الطب بعد وفاة جاكسون، ليس الشخص الوحيد الذي ادعى معرفة هوية أولاده. فقد سرت سابقا شائعات أشار بعضها إلى أن الطبيب أرنولد كلين والممثل مارك ليستر هما الأبوان الحقيقيان.

    لغز وفاته

    قالت باريس جاكسون، ابنة مغني البوب الراحل إن والدها تعرض للاغتيال في عام 2009 ولم يكن موته طبيعيا، وذلك خلال أول مقابلة لها مع "رولينغ ستون" في برنامج "أقول للجميع".

    أكدت باريس ابنة الـ18 عاما على طريقة أصحاب نظرية المؤامرة، أن والدها قتل، قائلة: "نعم وعلى الإطلاق. لأنه من الواضح أن ذلك حدث. كل الأدلة تشير لذلك".

    وأضافت: "يبدو كلامي هذا وكأنه جزء من نظرية المؤامرة، لكن كل الجمهور الحقيقي لمايكل وكل أفراد الأسرة يعرفون ذلك، لقد جهزوا لذلك…إنها مؤامرة فعلية".

    جدير بالذكر أن أسطورة البوب مايكل جاكسون توفي في سن الـ 50، بعد جرعة زائدة من البروبوفول المخدر في يونيو/ حزيران 2009، وحكم على طبيبه الشخصي كونراد موراي بعد ذلك بعامين من السجن بتهمة القتل غير المتعمد، وأطلق سراح الطبيب في 2013.

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