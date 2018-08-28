"ناسا" تشهد إجراء لم يحدث منذ 50 عاما

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مواطنا أمريكيا تم تحضيره للرحلات الفضائية اتخذ قرارا غير مسبوق منذ عام 1968.

واشنطن — سبوتنيك. وتم اختيار 12 شخصا، خمس نساء وسبعة رجال، في قوام رواد الفضاء الجدد لوكالة "ناسا" في شهر يونيو/ حزيران العام الماضي، من بين أكثر من نحو 12 ألف متقدم.

ذكرت جريدة "هيوستن كرونيكال" الأمريكية، أن أحد رواد الفضاء، الذين تم اختيارهم، وهو روب كولين، قرر التوقف عن التدريب في 31 أغسطس، مشيرة إلى أنه اتخذ قراره بناء على أسباب شخصية، تفاصيلها غير معروفة.وأعلنت "ناسا"، بخصوص قرار رائد الفضاء، أن التدريب سيستمر فيه 11 طالبا، ولن يتم عقد مجموعة إضافية.كما أظهرت بيانات وكالة "ناسا"، أنه للمرة الأولى منذ عام 1968، يترك الشخص الذي تم اختياره للتدريب في صفوف رواد الفضاء ، حتى قبل الحصول على قبول في الرحلات الفضائية.وبدأ كولين البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما، وهو من أهالي ألاسكا، التدريب في هيوستن في أغسطس 2017.

وقد تقدم بطلب ثلاث مرات ليصبح عضوا في فئة رواد الفضاء وتم قبوله في عام 2017.