القضاء الفرنسي يطلق سراح سعد لمجرد

ذكرت القناة الثانية المغربية (دوزيم) أن المدعي العام في مدينة دراجنيوه جنوبي فرنسا وجه الاتهام إلى لمجرد بعد تحقيقات استمرت 48 ساعة، بحسب ما أفادت "رويترز".
وطلبت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا بانتظار محاكمته، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بالاغتصاب، لكن قاضي الحريات قرر بعد الاستماع للمتهم مساء الثلاثاء إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية.
وفي السياق ذاته، نشر والده المغني المعروف البشير عبده على صفحته في "فيسبوك": "سعد ابني طليق و الحمد لله".
وفي صباح يوم الاثنين مددت السلطات احتجازه 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة و"للاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود" بعد أن تضاربت أقوال الطرفين.
وهذه ليست المشكلة الأولى من نوعها التي يواجهها لمجرد. ووجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب للمجرد في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بعد أن اتهمته فتاة أخرى بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس قبل حفل غنائي له هناك.
وفي أبريل/ نيسان الماضي حصل على إطلاق سراح مشروط عاد بموجبه إلى المغرب واستأنف نشاطه الفني قبل أن يعود ثانية إلى فرنسا.
وحاز لمجرد شهرة واسعة عربيا في بداية عام 2016 بعد نجاح أغنيته "أنت معلم" التي حققت أرقام مشاهدة قياسية على موقع يوتيوب.
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