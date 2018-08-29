توقعات باستمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية

توقعت شركة "ذا ويذر" استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم أنحاء أوروبا خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر تشرين/ الثاني.

وقال تود كراوفورد كبير خبراء الطقس في الشركة: "شهدنا أعلى درجات حرارة على الإطلاق في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) في كثير من أنحاء شمال وغرب أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة"، وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / Kyodo دراسة: موجات ارتفاع درجة الحرارة والأمطار قد تشتد وتطول

وستستمر الحرارة أعلى من معدلاتها خاصة في شمال أوروبا حتى نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال كراوفورد: "مع ذلك تشير الدلائل الأولية إلى أننا سنشهد طقسا باردا جدا خاصة في النصف الثاني من الشتاء".

وفي وقت سابق قال علماء، إن موجات ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف وهطول الأمطار الغزيرة قد تصبح أكثر حدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية مع تسبب الاحتباس الحراري في إطالة أمد أنماط الطقس في ذات المنطقة.