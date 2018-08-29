بتعاون دولي... جهة تصحح معلومة خاطئة وقع فيها السعوديون

كشفت جهة سعودية عن معلومة جديدة، لا يعرفها أغلب المواطنين، بل ظلوا لعقود يعرفون معلومة أخرى رائجة لكنها خاطئة.

وأعلن الاتحاد السعودي للتسلق أن قمة جبل فراوع هي الأعلى في المملكة، وليست قمة جبل السودة، كما يعرف الجميع منذ سنوات، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وقام فريق من متخصصين أمريكيين، ومتسلقين سعوديين، بعملية قياس ميداني بالمشاركة في أول فعالية رسمية للاتحاد لتحديد الرقم الدقيق لأعلى قمة في المملكة وتسلق الفريق جبلي السودة وفرواع، ومن ضمنهم الأخوين الأمريكيين ماثيو وإريك قلبرتسن.

وتسلق الأخوان قلبرتسن القمم الأعلى في جميع أنحاء العالم، وزارا قبل مجيئهما المملكة أكثر من 110 دول لتوثيق القمة الأعلى في كل بلد، "عبر استخدامهما أجهزة دقيقة بعد تسلقهما الجبال شخصيا، وهما يعملان على مشروع تسلق أعلى نقطة في كل بلد في العالم".

الفريق السعودي الامريكي للاستكشاف،،،

أعلى قمة في المملكة العربية السعودية هي قمة جبل مرواع في عسير إرتفاع ٣٠٠٩ متر عن سطح البحر، وثاني قمة جبل السودة ارتفاع ٣٠٠٧ متر. pic.twitter.com/A654J2EUPm — ماجد بن مسيحل المناشي (@Maged20Alharbi) August 29, 2018

ووفقا للقياسات التي قام بها الأخوان قلبرتسن، خلص الاتحاد إلى أن "جبل فرواع هو القمة الأعلى في المملكة، بعد أن كشفت القياسات أن فرواع يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 3009 أمتار، فيما بلغ ارتفاع أعلى نقطة في جبل السودة 3007 أمتار".