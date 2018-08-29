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    كلب الرئيس الأمريكي جون كينيدي، هدية من الزعيم السوفيتي نيكتا خروشوف، في البيت الأبيض 14 أغسطس/ آب 1963

    كلاب البيت الأبيض... لحظات خاصة جمعت الرؤساء الأمريكيين بحيواناتهم (صور)

    © AP Photo / William J. Smith
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    يعتبر الكلاب من أكثر الحيوانات التي أحبها الرؤساء الأمريكيون على اختلاف توجهاتهم، وهو ما جعل 30 رئيسا أمريكيا من بين 44 يمتلكون على الأقل كلبا واحدا في البيت الأبيض.

    أول من بدأ عادة اقتناء الكلاب في البيت الأبيض هو الرئيس الراحل جورج واشنطن، ومؤخرا اقتنى الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما كلبين في مقر حكمه، وعرضت مجلة بزنس إنسايدر 25 صورة جمعت الرؤساء الأمريكيين بكلابهم داخل أسوار البيت الأبيض.

    الرئيس الأمريكي هربيرت هوفر وزوجته لو هنري هوفر مع كلابهما في واشنطن، 15 يونيو/ حزيران 1932
    © AP Photo /
    الرئيس الأمريكي هربيرت هوفر وزوجته لو هنري هوفر مع كلابهما في واشنطن، 15 يونيو/ حزيران 1932

    وجاء الرئيس الحالي دونالد ترامب كأحد الرؤساء القليلين الذين لم يقتنوا كلاب خلال فترة حكمهم في البيت الأبيض، وهو ما لم يحدث منذ عهد الرئيس ويليام ماكينلي أي منذ ما يزيد عن 100 عام.

    كلب الرئيس الأمريكي ليندون ب. جونسون، في البيت الأبيض 27 أبريل/ نيسان 1964
    © AP Photo / Charles P. Gorry
    كلب الرئيس الأمريكي ليندون ب. جونسون، في البيت الأبيض 27 أبريل/ نيسان 1964

    يشار إلى أن بعض الرؤساء الأمريكيين اعتنى بقط أو بطائر، وجمع بعضهم بين أكثر من حيوان في وقت واحد، إلا أن الرئيس السادس والعشرين ثيودور روزفلت حقق رقما قياسيا في عدد الحيوانات الأليفة التي رباها داخل أسوار البيت الأبيض الأمريكي.ذكرت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن روزفلت امتلك ما يشبه حديقة حيوانات مصغرة احتوت على عدد من الحيوانات المختلفة بلغت 50 حيوانا، من بينها دب أسود يدعى "جوناثان إدواردز" وضبع يدعى "بيل".

    الرئيس الأمريكي غروفر كليفلاند وكلبه. كليفلاند كان الرئيس الـ 22 والـ 24 فترة (1885-1889) و(1893-1897)
    © AP Photo /
    الرئيس الأمريكي غروفر كليفلاند وكلبه. كليفلاند كان الرئيس الـ 22 والـ 24 فترة (1885-1889) و(1893-1897)

    ولم يكن الرئيس روزفلت وحده مولعا بالحيوانات الأليفة وقام بتربيتها في البيت الأبيض، فقد ربى أبناء الرئيس لينكولن اثنتين من الماعز أطلقا عليهما "ناني" و"نانكو".

    • كلب الرئيس الأرميكي وارن هاردينغ، 1 أغسطس/ آب 1922
      كلب الرئيس الأرميكي وارن هاردينغ، 1 أغسطس/ آب 1922
      © AP Photo /
    • الرئيس الأمريكي كالفين كوليدج وزوجته يلتقطان صورة مع كلابيهما بمنزلهما في نورثامبتون، ماساتشوستس، 6 يونيو/ حزيران 1930
      الرئيس الأمريكي كالفين كوليدج وزوجته يلتقطان صورة مع كلابيهما بمنزلهما في نورثامبتون، ماساتشوستس، 6 يونيو/ حزيران 1930
      © AP Photo /
    • الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت وكلبه ماجور، في البيت الأبيض
      الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت وكلبه ماجور، في البيت الأبيض
      © AP Photo /
    • كلب الرئيس الأمريكي هاري ترومان وكلبه ماجور، في البيت الأبيض 22 ديسمبر/ كانون الأول 1947
      كلب الرئيس الأمريكي هاري ترومان وكلبه ماجور، في البيت الأبيض 22 ديسمبر/ كانون الأول 1947
      © AP Photo / William J. Smith
    • كلب الرئيس الأمريكي جون كينيدي، هدية من الزعيم السوفيتي نيكتا خروشوف، في البيت الأبيض 14 أغسطس/ آب 1963
      كلب الرئيس الأمريكي جون كينيدي، هدية من الزعيم السوفيتي نيكتا خروشوف، في البيت الأبيض 14 أغسطس/ آب 1963
      © AP Photo / William J. Smith
    • الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وكلبه لاكي أثناء زيارة ريئسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر إلي البيت الأبيض بواشنطن 20 فبراير/ شباط 1985
      الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وكلبه "لاكي" أثناء زيارة ريئسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر إلي البيت الأبيض بواشنطن 20 فبراير/ شباط 1985
      © AP Photo / Barry Thumma
    • الرئيس الأمريكي جورج بوش يلعب مع كلبيه ميللي ورينجير في البيت الأيبض بواشنطن 2 مايو/ أيار 1991
      الرئيس الأمريكي جورج بوش يلعب مع كلبيه "ميللي" و"رينجير" في البيت الأيبض بواشنطن 2 مايو/ أيار 1991
      © AP Photo / Barry Thumma
    • الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن وكلبه بارني، في تكساس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2006
      الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن وكلبه بارني، في تكساس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2006
      © AP Photo / Duane A. Laverty
    • الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وكلبه بادي خلال رجوعه من نزهة صباحية إلي البيت الأبيض بواشنطن 12 أغسطس/ آب 1998
      الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وكلبه "بادي" خلال رجوعه من نزهة صباحية إلي البيت الأبيض بواشنطن 12 أغسطس/ آب 1998
      © AP Photo / Ron Edmonds
    • الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكلبه بو في ساحة البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 14 أبريل/ نيسان 2009
      الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكلبه "بو" في ساحة البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 14 أبريل/ نيسان 2009
      © AFP 2018 / Saul Loeb
    • الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشال أوباما، وابنتيهما وكلبهما بو في ساحة البيت الأبيض، في واشنطن، 14 أبريل/ نيسان 2009
      الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشال أوباما، وابنتيهما وكلبهما "بو" في ساحة البيت الأبيض، في واشنطن، 14 أبريل/ نيسان 2009
      © AP Photo / Charles Dharapak
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    © AP Photo /
    كلب الرئيس الأرميكي وارن هاردينغ، 1 أغسطس/ آب 1922

    وحصل الرئيس توماس جيفرسون على هدية عبارة عن اثنين من صغار الدب الرمادي، اللذان عندما كبرا أصبح من المستحيل التعامل معهما وتم نقلهما إلى حديقة الحيوانات الأليفة، أما الرئيس بوش الابن فقد امتلك نوع من الثيران التي تستوطن ولاية تكساس، وأطلق عليها اسم "أوفليا".

    الرئيس الأمريكي جيرالد فورد وابنته مع كلبهما، في البيت الأبيض بواشنطن 7 أكتوبر/ تشرين الأول 1974
    © AP Photo /
    الرئيس الأمريكي جيرالد فورد وابنته مع كلبهما، في البيت الأبيض بواشنطن 7 أكتوبر/ تشرين الأول 1974

    ربما يكون من المعتاد تربية الحيوانات السابقة في أي منزل، إلا أن الرئيس جون كويتسي آدامز، حصل على هدية من الجنرال الفرنسي ماركيز دي لافييه، كانت عبارة عن ثلاثة تماسيح، قرر تربيتها في حديقة البيت الأبيض.

    كلب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في واشنطن، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1972
    © AP Photo /
    كلب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في واشنطن، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1972

    وبعد مرور سنوات جاء ترامب ليكون الرئيس الأوحد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الذي يرفض تربية الحيوانات، إلا أن العاملين بالبيت الأبيض يطالبونه مرارا وتكرارا بتربية الحيوانات كي لا يخرج عن التقاليد المألوفه لسابقيه.

    الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وكلبه بادي خلال رجوعه من نزهة صباحية إلي البيت الأبيض بواشنطن 12 أغسطس/ آب 1998
    © AP Photo / Ron Edmonds
    الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وكلبه "بادي" خلال رجوعه من نزهة صباحية إلي البيت الأبيض بواشنطن 12 أغسطس/ آب 1998

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    الكلمات الدلالية:
    كلاب, البيت الأبيض, الرئيس الأمريكي, جورج واشنطن, أوباما, دونالد ترامب, جورج بوش, أمريكا
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