عمرها 6 سنوات تخدع والدتها لشراء ألعاب من أمازون

استخدمت طفلة أمريكية حساب والدتها على موقع التسوق الإلكتروني الشهير "أمازون" دون علمها لشراء كمية كبيرة من الألعاب.

ذكر موقع "notizie.delmondo" أن طفلة تدعى كايتلين لم يتجاوز عمرها ست سنوات، من ولاية يوتا الأمريكية، نجحت في شراء مجموعة ألعاب بقيمة 350 دولار دون علم والدتها من موقع أمازون.

My badass little cousin ordered $300 worth of toys w/o my aunt & uncle knowing. This is a picture of how everyone found out. pic.twitter.com/wHWVhsMBYI — princess ria (@R_tatas) August 11, 2018

ونشرت ريا دياولو، ابنة عم كايتلين، عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورة سجلت لحظة وصول الألعاب معبأة في الصناديق الكرتونية من موقع أمازون.

وصرحت والدة الطفلة كايتلين، بأنها كانت قد سمحت لطفلتها باستخدام حسابها على موقع أمازون لشراء لعبة واحدة، وهي عروسة باربي، بمناسبة عيد ميلادها، وتركت الأم الحساب متاحا لطفلتها كي تتحقق من وقت وصول الشحنة، إلا أن الطفلة استغلت تلك الفرصة لشراء ألعاب إضافية بقيمة 350 دولار، ولم يكتشف والدي الفتاة خدعة طفلتهما حتى وقت وصول الألعاب.

وقالت والدة الطفلة إنها عاقبت كايتلين بحرمانها من استخدام الإنترنت لمدة شهر كامل، وعادت ريا دايولو للتغريد مرة أخرى لتؤكد أن كايتلين نجحت في إقناع والديها بالتبرع بالألعاب لمستشفى أطفال بدلا من إعادتها إلى موقع أمازون واسترداد ثمنها.