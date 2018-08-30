إطلالة الفنانة أصالة في حفل محمد إمام تثير موجة سخرية

وظهرت الفنانة إلى جانب زوجها المخرج المصري، طارق العريان، أثناء حفل الزفاف المغلق، وهي مرتدية فستانا أسود اللون بالإضافة إلى قلادة على شكل خنجر صغير.
كما أنها تعرضت للعديد من الانتقادات اللاذعة بسبب الحذاء والجوارب، حيث اعتبر النشطاء أنهم غير ملائمين أبدا لجو الحفل.
اصالة نصري من بعد الكوكو صايره فقمه يارب سترك شوهيدااااا 🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/LdUdaj1asZ— رعد (@Xr3ad) August 29, 2018
ولم تعلق الفنانة على ذلك، كما لم يعرف ما إذا كانت تنتعل الجوارب فعلاً أم أن حذاءها يشبه الجوارب بتصميمه الغريب.
#أصالة _نصري في أحدث ظهور لها وحذاء يبدو غريبا..مارأيك به ؟@AssalaOfficial pic.twitter.com/Yt0X96ewMr— مجلة الجميلة (@Aljamilamag) August 30, 2018
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