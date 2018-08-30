إطلالة الفنانة أصالة في حفل محمد إمام تثير موجة سخرية

أثارت إطلالة الفنانة السورية، أصالة نصري، في حفل زفاف النجم المصري، محمد عادل إمام، موجة سخرية عارمة بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة إلى جانب زوجها المخرج المصري، طارق العريان، أثناء حفل الزفاف المغلق، وهي مرتدية فستانا أسود اللون بالإضافة إلى قلادة على شكل خنجر صغير.

كما أنها تعرضت للعديد من الانتقادات اللاذعة بسبب الحذاء والجوارب، حيث اعتبر النشطاء أنهم غير ملائمين أبدا لجو الحفل.

اصالة نصري من بعد الكوكو صايره فقمه يارب سترك شوهيدااااا 🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/LdUdaj1asZ — رعد (@Xr3ad) August 29, 2018

ولم تعلق الفنانة على ذلك، كما لم يعرف ما إذا كانت تنتعل الجوارب فعلاً أم أن حذاءها يشبه الجوارب بتصميمه الغريب.