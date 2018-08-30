علماء روس يعثرون على 4 نيازك في الصحراء المنغولية

أعلنت جامعة الأورال الفدرالية، اليوم الخميس، أن علماء الجامعة عثروا في الصحراء المنغولية على 4 نيازك تزن ما بين 100 و 800 غرام.

يكاتيرينبورغ — سبوتنيك. وجاء في بيان الجامعة: "اكتشف المشاركون في بعثة النيازك العلمية لجامعة الأورال الفدرالية في الجزء المنغولي للصحراء غوبي، اليوم 30 آب/أغسطس، 3 نيازك إضافية، وعثر على عينات تزن 300، 170 و 100 غرام في منطقة" شينه- جينسه"، وبلغ إجمالي عدد المكتشفات 4.

وكانت أنباء أشارت إلى أن موظفي معهد الفيزياء والتكنولوجيا التابع لجامعة الأورال الفدرالية، توجهوا في 21 آب/ أغسطس إلى منغوليا في إطار بعثة لاكتشاف نيازك التي ستعمل هناك حتى 8 أيلول/سبتمبر، وذلك بمشاركة زملاء من معهد علم الفلك والجيوفيزياء التابع لأكاديمية العلوم في منغوليا، حيث وجدوا النيزك الأول الذي يزن 800 غرام ، يوم 27 آب/أغسطس.

ويذكر أن هذه هي بعثة النيازك الرابعة الخارجية لعلماء جامعة الأورال بعد البعثة الأولى إلى "أرض الملكة مود" في منطقة القطب الشمالي، والبعثة الثانية إلى صحراء "دشت لوط" في إيران والبعثة الثالثة إلى الصحراء أتاكاما في تشيلي.

جدير بالذكر أن بعثات النيازك كانت تنظم في الاتحاد السوفييتي ثم في روسيا منذ عام 1986.