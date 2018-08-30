علماء روس يعثرون على 4 نيازك في الصحراء المنغولية

يكاتيرينبورغ — سبوتنيك. وجاء في بيان الجامعة: "اكتشف المشاركون في بعثة النيازك العلمية لجامعة الأورال الفدرالية في الجزء المنغولي للصحراء غوبي، اليوم 30 آب/أغسطس، 3 نيازك إضافية، وعثر على عينات تزن 300، 170 و 100 غرام في منطقة" شينه- جينسه"، وبلغ إجمالي عدد المكتشفات 4.
ويذكر أن هذه هي بعثة النيازك الرابعة الخارجية لعلماء جامعة الأورال بعد البعثة الأولى إلى "أرض الملكة مود" في منطقة القطب الشمالي، والبعثة الثانية إلى صحراء "دشت لوط" في إيران والبعثة الثالثة إلى الصحراء أتاكاما في تشيلي.
جدير بالذكر أن بعثات النيازك كانت تنظم في الاتحاد السوفييتي ثم في روسيا منذ عام 1986.
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