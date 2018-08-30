بالفيديو... لحظة تصادم مروع في السعودية بسبب المحمول

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحادث تصادم مروع بين سيارتين، على أحد طرق مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

حوادث #جدة | مقطع #فيديو مؤلم لحادث على كبري الميناء يوضح انشغال السائق بالجوال أثناء القيادة مما عرض حياة السائق والابرياء للخطر.

حفظ الله الجميع من كل مكروه. pic.twitter.com/Cyjtpn48PL — جدة الآن | JeddahNow (@JeddahNow) August 29, 2018

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وأكد سعوديون عبر حساباتهم أن الحادث وقع على كبري الميناء، وذلك بسبب نتيجة انشغال السائق بهاتفه المحمول أثناء القيادة على أنغام موسيقى خليجية وانطلاقه بسرعة كبيرة، دون أن ينتبه لقربه الشديد من السيارة التي أمامه؛ ما أدى لحدوث تصادم عنيف بينهما، بحسب إرم نيوز.

يذكر أن السعودية تأتي ضمن أكثر دول العالم تسجيلا لحوادث السير، رغم الجهود التي تبذلها السلطات المختصة، من خلال سن تشريعات صارمة لمخالفي قواعد المرور، وتحسين الطرق وتوسعتها، وتنظيم حملات توعية في المجتمع بمخاطر السرعة الزائدة.