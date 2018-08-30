بالفيديو... لحظة تصادم مروع في السعودية بسبب المحمول

حوادث #جدة | مقطع #فيديو مؤلم لحادث على كبري الميناء يوضح انشغال السائق بالجوال أثناء القيادة مما عرض حياة السائق والابرياء للخطر.— جدة الآن | JeddahNow (@JeddahNow) August 29, 2018
حفظ الله الجميع من كل مكروه. pic.twitter.com/Cyjtpn48PL
وأكد سعوديون عبر حساباتهم أن الحادث وقع على كبري الميناء، وذلك بسبب نتيجة انشغال السائق بهاتفه المحمول أثناء القيادة على أنغام موسيقى خليجية وانطلاقه بسرعة كبيرة، دون أن ينتبه لقربه الشديد من السيارة التي أمامه؛ ما أدى لحدوث تصادم عنيف بينهما، بحسب إرم نيوز.
يذكر أن السعودية تأتي ضمن أكثر دول العالم تسجيلا لحوادث السير، رغم الجهود التي تبذلها السلطات المختصة، من خلال سن تشريعات صارمة لمخالفي قواعد المرور، وتحسين الطرق وتوسعتها، وتنظيم حملات توعية في المجتمع بمخاطر السرعة الزائدة.
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