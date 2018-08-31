"كوكاكولا" تشتري سلسلة محلات القهوة العالمية "كوستا" بهذا المبلغ

أعلنت شركة المشروب الغازي، "كوكا كولا"، اليوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق نهائي لشراء سلسلة محلات القهوة العالمية "كوستا"، التي تأسست في لندن منذ عام 1971.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن قيمة صفقة الشراء، تبلغ 3.9 مليار جنيه استرليني (5.1 مليار دولار أمريكي)، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

© Fotolia / Brent Hofacker "كوكاكولا" توفر مشروب كحولي للمرة الأولى في تاريخها

وستمنح هذه الصفقة، شركة " كوكاكولا " منصة قوية للقهوة، عبر أجزاء من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية التوسع لمناطق أخرى في العالم.

وتصنف "كوستا" كشركة رائدة في صناعة القهوة في المملكة المتحدة، ولديها بصمة متنامية في الصين، من بين الأسواق الأخرى، كما أنها تتمتع بحضور قوي مع "كوستا إكسبرس"، التي تقدم قهوة عالية الجودة في مجموعة متنوعة من المواقع أثناء السفر والترحال، بما في ذلك محطات الوقود ودور السينما ومراكز السفر.

وستمنح عملية الاستحواذ، توسيع قائمة تشكيلة "كوكا كولا"، الحالية بإضافة علامة تجارية رائدة أخرى، إذ يوضح جيمس كوينسي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة المياه الغازية: "ستعطي كوستا كوكاكولا قدرات وخبرات جديدة في مجال القهوة، ويمكن لنظامنا أن يخلق فرصا لنمو علامة كوستا التجارية في جميع أنحاء العالم".

BREAKING Coca-Cola is buying the Costa Coffee chain for a whopping £3.9 billion

https://t.co/6NgGe7cpdr pic.twitter.com/2J47E6mXAV — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 31, 2018

وتابع: "تعتبر المشروبات الساخنة واحدة من الأجزاء القليلة من إجمالي مساحة المشروبات الرائجة في العالم، و التي لا تملك كوكا كولا علامة تجارية عالمية لها، ولكن تتيح لنا كوستا الآن الوصول إلى هذا السوق من خلال منصة قهوة قوية".

وقال المدير الإداري لـ "كوستا"، دومينيك بول: "إن فريق كوستا وأنا متحمسان للغاية للانضمام إلى شركة كوكا كولا، فكوستا هي شركة رائعة بفضل شركاء ملتزمين، وتتمتع بسجل حافل وإمكانات عالمية هائلة، وكوننا جزءا من نظام كوكاكولا سنتمكن من تنمية الأعمال بشكل أكبر وأسرع، وأود أن أقول شكرا جزيلا لكم عملائنا ولجميع العاملين في فريق كوستا الذين ساعدونا للوصول إلى هذا المستوى العالي، وأتطلع إلى الفصل المثير التالي في رؤية كوستا لإلهام العالم إلى حب القهوة".