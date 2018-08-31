تفاصيل توقف حفلة عمر دياب ودخول سيارة إسعاف إليها (صور + فيديو)

حضر العديد من الملحنين والشعراء حفلة الفنان، عمرو دياب، التي أحياها على مسرح "جولف بورتو مارينا" على الساحل الشمالي في مصر.

وارتدى الفنان بنطال من الجينز، وقميص أزرق اللون، حيث اهتز المسرح بصوت جماهيره لدى اعتلائه خشبته، كما قام بافتتاح الحفلة بأغنية "الليلة" من ألبومه الجديد "كل حياتي".

وأوقف الفنان حفله لحين وصول سيارة الإسعاف لوجود حالة إغماء وسط جمهوره بسبب شدة الزحام والتدافع بين الحضور من الجمهور.

#عمرو_دياب

صورة صعبة أووى… هو احنا فقراا أووى… ولا احنا أغنياء اووى….. ومش عارفين نصرف فلوسنا على إيه.

الخلاصة احنا أدامنا سنين ضوئية علشان حال البلد يتعدل 😏😏 pic.twitter.com/j4tVMGSbtI — المغرد (@ElBash_Engineer) August 31, 2018

ويشار إلى أن الفنان قام بتأجيل حفله الغنائي قبل 24 ساعة فقط من موعده، مما أدى إلى انتقادات لاذعة من قبل جمهوره، حيث اتهمه العديد بأنه ورط جمهوره الذي سافر خصيصاً إلى مكان الحفل، في حين انتشرت أخبار، تفيد بأن التأجيل تم لأسباب أمنية.