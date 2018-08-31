كوريا الجنوبية تحظر بيع القهوة في مدارسها لهذه الأسباب

سيضطر الطلاب والمعلمون في كوريا الجنوبية من هذه اللحظة، للبحث عن طرق بديلة، لكي يكونوا مستيقظين خلال فترة الدوام الدراسي، بعدما قررت الحكومة، اليوم الجمعة، حظر بيع القهوة في المدارس.

ويذكر أنه تم حظر بيع المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين للطلاب في المدارس منذ عام 2013، ولكن مع توافر آلات بيع القهوة للمعلمين، تمكن بعض الطلاب من التحايل على النظام، وأشبعوا حاجتهم للقهوة من خلالها.

© Fotolia / Ferumov شرب القهوة يوميا يؤثر على النوم على المدى الطويل

وتقول متحدثة من وزارة الغذاء والسلامة الدوائية، إن حكومة كوريا الجنوبية، تريد الآن استبعاد أي طريقة تمكن الأطفال من شراء المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين في الحرم المدرسي، محذرة من أن الطلاب يتناولون الكافيين لكي يسهروا لساعات متأخرة من الليل في الدراسة والتحضير للامتحانات.

وبموجب هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 14 سبتمبر/أيلول المقبل، فإنه سيتم حظر مبيعات القهوة تماما في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، في كوريا الجنوبية.

وصرحت المتحدثة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "القهوة ستختفي من الكافيتريات وماكينات البيع في المدارس".

وذكرت صحيفة "تشوسون إيلبو" الكورية الجنوبية، ان الطلاب يميلون الى اللجوء الى "مشروبات الطاقة"، واحتساء القهوة المحتوية على لبن، من أجل الدراسة بكثافة خلال فترة الامتحانات.

وحذرت وزارة الغذاء والسلامة الدوائية، من الآثار الصحية للكثير من البن، مشيرة إلى إن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب الغثيان، كا أنه يؤدي لعدم انتظام ضربات القلب واضطرابات النوم.

وتعتبر كوريا الجنوبية هي سابع أكبر مستورد للبن في العالم، وفقا لجمعية التجارة الدولية الكورية، التي استوردت ما قيمته 700 مليون دولار من القهوة عام 2017.

وذكرت الجمعية أن مواطنو كوريا الجنوبية يشربون ما معدله 512 كوبا من القهوة كل عام.