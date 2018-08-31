قبل إعلانها الرسمي في سبتمبر... "آبل" تكشف بالخطأ عن هواتفها الجديدة

وأزاح موقع "9تو5 ماك" الستار عن الصورة الرسمية، التي كشفت عنها "آبل" لهواتفها الجديدة، "آيفون إكس" و"آيفون إكس بلس"، إلى جانب تأكيده على أنها ستحمل لونا جديدا، وهو الذهبي.
Today in the news: Apple Accidentally Reveals Radical New iPhone XS https://t.co/uQdrQctBE8 via @AJBCSurveys #trending #breakingnews pic.twitter.com/BQCvE12rtZ— SJ Lefevre (@AJBCSurveys) August 31, 2018
وتكشف الصورة عن شكل الهواتف الجديدة، التي تعتبر الجيل الثاني من "آيفون إكس"، وستأتي بمقاسي 5.8 بوصة و6.5 بوصة.
وكانت شركة "آبل" الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، عن الموعد الذي ستكشف فيه النقاب عن أيقونة "آيفون" الجديدة.
ووجهت "آبل"، دعوة إلى كل الصحفيين لحضور مؤتمر صحفي عالمي على مسرح "ستيف جوبز" في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لعرض منتج جديد، والمتوقع أن يكون أحد نسخ هواتف "آيفون"، وفقا لوكالة "رويترز".
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