قبل إعلانها الرسمي في سبتمبر... "آبل" تكشف بالخطأ عن هواتفها الجديدة

بعد أشهر من التلميحات، وقبل إعلانها الرسمي في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، كشفت شركة "آبل" عن طريق الخطأ عن صورة لهواتفها "آيفون" الذكية الجديدة.

وأزاح موقع "9تو5 ماك" الستار عن الصورة الرسمية، التي كشفت عنها "آبل" لهواتفها الجديدة، "آيفون إكس" و"آيفون إكس بلس"، إلى جانب تأكيده على أنها ستحمل لونا جديدا، وهو الذهبي.

وتكشف الصورة عن شكل الهواتف الجديدة، التي تعتبر الجيل الثاني من "آيفون إكس"، وستأتي بمقاسي 5.8 بوصة و6.5 بوصة.

© AP Photo / Mark Lennihan تسريب "آيفون" الجديد يعيد للأذهان "كارثة" خصمه الأبرز

ويتوقع محرر موقع "9تو5 ماك"، غيليرمو رامبو، والمتخصص في تسريب أخبار منتجات "أبل"، أن الهواتف الجديدة ستحمل اسم "آيفون إكس إس".

وكانت شركة "آبل" الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، عن الموعد الذي ستكشف فيه النقاب عن أيقونة "آيفون" الجديدة.

ووجهت "آبل"، دعوة إلى كل الصحفيين لحضور مؤتمر صحفي عالمي على مسرح "ستيف جوبز" في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لعرض منتج جديد، والمتوقع أن يكون أحد نسخ هواتف "آيفون"، وفقا لوكالة "رويترز".