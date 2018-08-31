بالفيديو... عمرو دياب يصفع أحد حراسه في حفله بالساحل الشمالي

دافع المطرب المصري، عمرو دياب، عن أحد معجبيه، الذي حاول الصعود إلى خشبة المسرح، من أجل مصافحته، أثناء إحيائه لحفله الغنائي، في الساحل الشمالي، أمس الخميس.

وعندما تسلل المعجب خلسة إلى المسرح لمصافحة عمرو دياب ومعانقته، والتقاط صورة معه، سارع أحد الحراس الشخصيين بمنعه وإنزاله من على المسرح.

ولكن لم يسمح عمرو دياب بأن يتعرض المعجب لأذى، وسارع بإبعاد الحارس عنه، بل وصفع أحدهم، ووقف مع الشاب والتقط صورة معه وسط تصفيق وهتاف الجمهور.

وشاركت صفحة لمحبي عمرو دياب عبر "فيسبوك" فيديو يوضح الواقعة.

وحضر العديد من الملحنين والشعراء حفل الفنان، عمرو دياب، التي أحياه على مسرح "جولف بورتو مارينا" على الساحل الشمالي في مصر.

وارتدى الفنان بنطال من الجينز، وقميص أزرق اللون، حيث اهتز المسرح بصوت جماهيره لدى اعتلائه خشبته، كما قام بافتتاح الحفلة بأغنية "الليلة" من ألبومه الجديد "كل حياتي".

وأوقف دياب الحفل، لحين وصول سيارة الإسعاف لوجود حالة إغماء وسط جمهوره بسبب شدة الزحام والتدافع بين الحضور من الجمهور.