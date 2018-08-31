شاهد... حريق هائل يلتهم سيارات في السعودية والسبب "غامض"

شب حريق هائل في عدد من السيارات المتوقفة أمام المنازل في أحد أحياء مدينة الدمام بالسعودية.

وتسبب الحريق في احتراق مجموعة من السيارات المتوقفة، دون معرفة السبب وراء ذلك حتى الآن، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية.

وذكرت الصحيفة أن السلطات تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت في السيارات والتي تجاوز عددها 3 مركبات كانت متوقفة أمام أحد المنازل.

بالدمام حريق في سيارات مواطن امام منزله والمطافي لم تصل الا بعد فوات الاوان! pic.twitter.com/WCBBoE8d4h — خـــــالــــد Khalid (@khalid7727) August 30, 2018

​تكثف السلطات في السعودية جهودها لمعرفة أسباب الحريق، حيث صرح مصدر في الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية للصحيفة أنه تم تسليم الحادثة للشرطة لتتولى التحقيق.

اشكر الدفاع المدني ب #الرياض الذي أتى بسرعة لإطفاء حريق ببيت ملاصق لنا و تعاملوا معنا بمهنية.

و اشكر شباب الحارة الشجعان الذين دخلوا بسرعة لإنقاذ الجيران و غيروا مسار سير السيارات لتفادي الزحمة بانتظار سيارات الإطفاء و فرغوا البيت من بعض أنابيب الغاز.. الحمدلله على سلامة الجميع pic.twitter.com/lvlVdbCE7z — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) August 28, 2018

​وكشف شاهد عيان أن "الحادثة قد تكون شبهة جنائية وبفعل فاعل".

احتراق مجموعة سيارات بحي بدر بـ #الدمام.. والأسباب مجهولة https://t.co/gx15OnNUWE pic.twitter.com/rorpcfVw6w — اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) August 31, 2018

​وأشار إلى أنه "تم أخذ إفادات أصحاب السيارات المحترقة وإحالتهم لشرطة الدمام، لاستكمال التحقيقات بالحادثة التي تعرضت لها ممتلكاتهم".