شاهد... فنانة كويتية ترد على منتقدي جرأة كليبها الغنائي "مستفز"

حالة من الجدل الواسع، أثارتها الممثلة الكويتية، هند البلوشي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، بسبب أغنيتها المصورة "مستفز"، على الرغم من تحقيقها لمشاهدات عالية.

وشملت انتقادات، أنها هابطة ودون المستوى، ورديئة، فيما طالب بعض المنتقدين هند البلوشي أن تركز في التمثيل أفضل من الغناء.

ولكن في المقابل، أكدت هند البلوشي لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، لكل منتقدي كليبها الغنائي "أنهم إذا يرون أن الكليب هابط فلا يشاهدونه".

أما عن اتهامها بالظهور في الأغنية بملابس جريئة، فأوضحت البلوشي أنها يجب أن تثبت أقدامها وأن تجاري متطلبات السوق.

وأضافت أنها ليس غريبة على الغناء، وأنها سبق وشاركت في العديد من التجارب، سواء في مسرحياتها أو في مناسبات مختلفة.

هند البلوشي ممثلة شاطرة ومعلمة لغة عربيها على حسب علمي بأنها لازالت تزاول مهنة التعليم ، إتجاهها إلى مثل هذا النوع من الغناء الهابط لم يكن موفقاً ابداً — كــارلا (@mrmrzo1) August 24, 2018

#مستفز لما تتحمس هند البلوشي بكليبها وتتحول إلى سحلية 😂 pic.twitter.com/fB8bFEYAyt — Souad (@ss__a99) August 24, 2018

هند البلوشي خليك ع التمثيل افضل! pic.twitter.com/8nAPnaZUEm — سارة (@krkdee) August 24, 2018

​وحققت أغنية "مستفز" لهند البلوشي، منذ طرحها على "يوتيوب"، في 23 أغسطس/آب الجاري، أكثر من نصف مليون مشاهدة.