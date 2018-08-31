نانسي عجرم تنشر صورة وهي لأول مرة بفستان الحمل (صورة)

بعد أن أعلنت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن حملها الثالث، قامت بنشر عدة صور تجمعها مع زوجها وعدد من الأصدقاء احتقالا بمرور عشر سنوات على زواجها من طبيب الأسنان فادي الهاشم.

وقامت الفنانة بنشر صورة لها عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهي لأول مرة بفستان الحمل، حيث كانت مرتدية فستانا أسود اللون فضفاضا مع حذاء رياضي.

وأثارت الصورة إعجاب المتابعين، وحصدت على أكثر من 220 ألف إعجاب خلال أقل من يوم واحد.