بالفيديو... سيارة "تسلا" تطير في الهواء

رصدت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع الكندية، سيارة "تسلا" وهي تطير في الهواء، فوق معبر للسكة الحديدية.

ووجهت الشرطة إلى السائق البالغ من العمر 46 عاما، اتهاما بالقيادة الخطرة؛ وذلك بعدما اصطدمت السيارة تسلا بمدرسة عامة ابتدائية في أونتاريو الكندية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت شرطة باري عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تحذيرا للسائقين، وقالت: "قد يبدو الأمر مثيرا أو مشهدا من فيلم، ولكن في الواقع، فإن عمل هذا السائق يعرض حياة الكثيرين للخطر، بما في ذلك حياته الخاصة، والآن يواجه تهمة جنائية، وسيظهر أمام المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم".

انزلقت السيارة في ممر على بعد أكثر من 100 قدم، وعبرت مسارات السكك الحديدية بسرعة عالية، وأصيب السائق وراكب آخر بجروح.