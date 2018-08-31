بالفيديو... سيارة "تسلا" تطير في الهواء

ووجهت الشرطة إلى السائق البالغ من العمر 46 عاما، اتهاما بالقيادة الخطرة؛ وذلك بعدما اصطدمت السيارة تسلا بمدرسة عامة ابتدائية في أونتاريو الكندية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونشرت شرطة باري عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تحذيرا للسائقين، وقالت: "قد يبدو الأمر مثيرا أو مشهدا من فيلم، ولكن في الواقع، فإن عمل هذا السائق يعرض حياة الكثيرين للخطر، بما في ذلك حياته الخاصة، والآن يواجه تهمة جنائية، وسيظهر أمام المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم".
انزلقت السيارة في ممر على بعد أكثر من 100 قدم، وعبرت مسارات السكك الحديدية بسرعة عالية، وأصيب السائق وراكب آخر بجروح.
It may look "cool" and like something from out of the movies, but in reality the action of this driver put many lives at risk, including his own. He now faces Criminal Charges and will appear in court in October. https://t.co/J4z8x4ehQr https://t.co/bXHMUKJXV5— Barrie Police (@BarriePolice) August 29, 2018
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