شاهد... صورة حديثة لمبارك تصدم المصريين

وأثارت الصورة التي نشرتها شبكة "العربية" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صدمة للكثير من المستخدمين، بعدما بدت على مبارك علامات الشيخوخة وتقدم العمر.

وأظهرت الصورة الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 90 عاما، وقد ظهرت على وجهه التجاعيد وعلامات آثار تقدم العمر.

هو ده مبارك بجد ؟! pic.twitter.com/a34ESvis9p — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) August 31, 2018 ​وظهر مبارك في الصورة بصحبة امرأة — لم يتم تحديد هويتها — والشيب في رأسه، بالإضافة إلى زيادة وزنه.

أحدث صورة لـ حسني مبارك بعد وصوله لعمر 90 عام!

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فـلا يُـغَرُّ بـطيبِ العَيشِ.. إنسانُ💔 pic.twitter.com/GyqRMYAbAf — ساري (@Sary_q8) August 31, 2018

​يشار إلى أن الرئيس الأسبق لمصر، محمد حسني مبارك، كان قد ظهر لأول مرة قبل عامين مع عائلته في أحد المنتجعات السياحية عقب حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة.

صورة حديثة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك |



— حيث أثارت صورة الرئيس المصري الأسبق صدمة ومفاجأة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد أن ظهر بشكل لم يعتد عليه الجمهور، إذ بدا الشيب على شعره كما لم ير من قبل، كما زاد وزنه بشكل لافت. pic.twitter.com/y1dbYe61BU — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) August 31, 2018

​وظهر مبارك في الصورة — وقتها — مبتسما وبصحة جيدة، محتضنا حفيدته، وجلس إلى جوار نجله جمال الذي تولى قيادة السيارة.

حسني مبارك لفي الساحل الشمالي مع حفيدته pic.twitter.com/vE1T66vnJ3 — فنن العصيمي (@alosemi12) September 8, 2017

​واحتفل مبارك بعيد ميلاده الـ90 في 4 مايو الماضي، وهو من مواليد 1928، وتنحى عن الحكم في فبراير 2011 في أعقاب ثورة يناير.