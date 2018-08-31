"بوليوود" تدخل ساحة المنافسة مع "هوليوود" في السعودية

صنفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الجمعة، أول فيلم من "بوليوود" للعرض على شاشات السينما السعودية منذ قرار السماح بفتح صالات العرض السينمائية.

دبي — سبوتنيك. ذكرت صحيفة "عكاظ" في موقعها الإلكتروني، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع انتهت من تصنيف فيلم "غولد" وفقا للتصنيف السعودي للأفلام الذي أعدته الهيئة، ليكون بذلك أول فيلم من "بوليوود" يعرض على شاشات السينما السعودية، صانعا بادية تحد ومنافسة فعلية لأفلام هوليوود التي تتصدر القائمة كأكثر الأفلام عرضاً وإقبالاً على شباك التذاكر السعودي.

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ويحكي الفيلم قصة حصول الهند على أول ميدالية ذهبية في أولمبياد عام 1948، كما يعد الفيلم الذي أنتج في العام الجاري 2018، من أحدث إنتاجات "بوليوود" التي تعد أكبر صناعة سينمائية عالميا من حيث عدد الأفلام المنتجة سنويا، متفوقة على هوليوود بمقدار الضعف.

وفي هذا السياق، أوضح المشرف على قطاع السينما ومدير المصنفات المهندس محمد عبيد الله — بحسب عكاظ — أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قامت بتصنيف ما يزيد عن خمسين فيلماً منذ افتتاح السينما في أبريل 2018، مؤكداً ترحيب الهيئة بجميع الأفلام من كل أنحاء العالم، بما يثري الحضور السينمائي في دور العرض السعودية.