صدمة... الأميرة ديانا تظهر في النفق الذي ماتت فيه

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تفاجأ السائقون في باريس بظهور وجه الأميرة ديانا مرسوما على العضد الذي ارتطمت به سيارتها عام 1997، الحادث الأليم الذي أسفر عن مصرعها وسبب صدمة كبيرة في بريطانيا والعالم.
ومع مضي اليوم التالي ومشاهدة الآلاف للصورة على العضد الأسمنتي، تحدث الفنان الذي رسمها وأطلق على نفسه اسم "7Nuit"، قائلا: "أردت أن أكرم الأميرة ديانا التي كانت شخصا رائعا وتركت أثرا في قلوب الناس…ستبقى دائما في ذكرانا ولن ننساها مهما طال الزمن".
ووقع حادث السير الذي أودى بحياة الأميرة ديانا مع حبيبها، دودي الفايد، ابن الملياردير المصري، محمد الفايد، بتاريخ 31 أغسطس/ آب 1997، بينما كانت مجموعة من المصورين تطاردها داخل النفق.
EXCLUSIVE: Princess Diana’s FACE appears on Paris tunnel pillar she crashed into https://t.co/GDUlk2CTJA pic.twitter.com/C4NUc0SmsS— Daily Star (@Daily_Star) ٣١ أغسطس ٢٠١٨
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