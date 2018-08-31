دراسة... الشاي الأخضر يمكنه معالجة السرطان

أظهرت دراسة جديدة أن الشاي الأخضر لا يستخدم فقط لإنقاص الوزن، ولكنه يستطيع أن يبقي الخلايا السرطانية في حالة خمود، عن طريق القضاء على إمدادات الطاقة الخاصة بها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصف باحثون في جامعة "سالفورد"، نتائجهم بأنها "مثيرة للإعجاب"، بعدما قيموا آثار مستخلص شاي الماتشا الأخضر، على الخلايا الجذعية لسرطان الثدي، التي يمكن أن تتحول إلى أية خلية ورمية، وتقسم نفسها لتتجدد، ووجدوا أن مستخلص شاي الماتشا، يكبح عملية الأيض من الميتوكوندريا، التي تعتبر قوة كل خلية.

© Sputnik . Nina Zotin الشاي الأخضر مفتاح لحياة أطول

وكشف البروفيسور مايكل ليسانتي، الذي قاد الدراسة، عن أن المستخلص حوّل الخلايا السرطانية، إلى حالة الأيض الساكنة، وأضاف: "بعبارة أخرى، فإن الماتشا يمنع الخلايا من إعادة التزود بالطاقة، وبالتالي تصبح الخلايا السرطانية غير نشطة وتموت"، ونشرت هذه النتائج في المجلة العلمية "أجيننج".

وشاي ماتشا هو نوع من أنواع الشاي الأخضر في شكل مسحوق، ومصدره اليابان حيث اشتهر استخدامه في احتفالات الشاي، ويتم تصنيعه من النبات ذاته الذي يصنع منه الشاي الأسود.

وكشفت أدلة علمية على أن شاي ماتشا، يؤثر بشدة، على مسار إشارة "إم تور"، المعروف أنها تلعب دورا مهما في عملية التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية، كما يؤدي مستخلص ماتشا إلى إضعاف مكونات الريبوسوم، الذي يجمع معظم البروتينات المطلوبة للخلايا من أجل بقائها.

وأضاف البروفيسور ليسانتي: "الشاي الأخضر ماتشا هو منتج طبيعي يستخدم كمكمل غذائي مع إمكانات كبيرة لمجموعة من العلاجات، وكانت التأثيرات على خلايا سرطان الثدي البشرية مدهشة للغاية؛ فالمكونات النشطة في ماتشا لها تأثير جراحي، لكن في الوقت الحالي ليست الأدلة قوية بما يكفي لمعرفة هذا بالتأكيد، ونحن بحاجة إلى التحقق من الدراسات البشرية لإثبات ذلك".