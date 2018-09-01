بحث يكشف عن أكثر شخص محتمل أن يخونك شريكك معه

أجرت شركة "فوركتيب" الأسترالية بحثا حول العلاقات العاطفية والخيانة، حيث استطلعت آراء 5 آلآف رجل وامرأة، فيما يتعلق بمثل هذه المواضيع.

وجاء من بين أبرز نتائج البحث، ما يتعلق بأكثر الأشخاص احتمالا أن يقع الشريك (سواء رجل أو امرأة) معه في خيانة الطرف الآخر، وجاءت النتائج كالتالي: "49.9% وصفوا الشخص الذي يمكن الوقوع في الخيانة معه بـ(الآخرين) في إشارة إلى أنه شخص قد لا يكون هناك علاقة سابقة معه"، بحسب موقع Indy100 البريطاني.

© Fotolia / Photographee.eu خبيرة تتحدث عن طريقة سهلة لكشف خيانة الرجل من دون مراقبة هاتفه

وفي المركز الثاني جاءت صديقة الزوجة أو صديق الزوج بنسبة 23.8%، يليه زميل أو زميلة العمل بنسبة 22.4%، وفي المركز الأخير جاء أحد الأقرباء بنسبة 3.9%.

ومن بين جميع من شملهم البحث، اعترف 40.4% من الرجال بخيانتهم لزوجاتهم، بينما اعترف 30.9% من النساء بالخيانة، واعترفت نسبة 52.4% من إجمالي من صرحوا بخيانتهم بأنهم خانوا شركائهم أكثر من مرة، ونحو 25% اعترفوا بخيانتهم لمرة واحدة، بينما 31.2 لا يزالوا في علاقة الخيانة.

وجاءت أبرز أسباب الخيانة بالترتيب التالي: 1-نقص المتعة والمرح 2-عدم ممارسة الجنس بالشكل الكافي 3-بدء الطرف اللآخر بالخيانة.