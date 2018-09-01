"آبل" تسجل أول حادث تصادم لسيارتها ذاتية التحكم

تأكدت الأخبار، التي تفيد بأن شركة "أبل" تختبر سيارات ذاتية التحكم، يوم أمس الجمعة، عندما تعرضت إحدى السيارات لحادث اصطدام.

وقالت إدارة السيارات في كاليفورنيا على موقعها على الانترنت "تعرضت إحدى سيارات برنامج اختبار شركة أبل للقيادة الذاتية، Lexus RX 450h معدلة مع مستشعرات ذاتية، بتاريخ 24 أغسطس/ آب إلى حادث اصطدام عند قيادتها في الوضع المستقل مع سيارة نيسان ليف Nissan Leaf موديل عام 2016".

وأضاف التقرير أن السيارة تعرضت لأضرار ولكن لم تقع إصابات بشرية. تحركت سيارة "أبل" بسرعة أقل من كيلومتر ونصف في الساعة عند مخرج الطريق السريع، في هذا الوقت، اصطدمت بها سيارة نيسان ليف، كانت تتحرك بسرعة 25 كيلومترا في الساعة.

وأشار الموقع "تضررت السياراتان ولم يبلغ أي من الجانبين عن وقوع إصابات".

وكقاعدة عامة، يكون سائق السيارة الخلفية دائما في مثل هذه الحوادث، مذنبا لأنه لم بيتعد المسافة الضرورية الآمنة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصطدم فيها سيارة "أبل"، بالرغم من أن اختبارات الطرق تجري منذ بداية عام 2017.

ويعتقد أن "أبل" تملك الآن أسطول من 60 سيارة ذاتية التحكم.