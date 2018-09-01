بالصور... نظرات كلينتون للمطربة أريانا غراندي تضعه مجددا في موقف محرج

وكان كلينتون يحدق في أريانا غراندي بشكل لافت للنظر، خلال أدائها لأغنية "أنت تجعلني أشعر بأنني امرأة طبيعية"، في الحفل، وهو ما جعل البعض يصف "تحديقه" لها بأنه "مقزز".
وتعرض كلينتون (72 عاما) مقابل نظراته الزائغة لأريانا غراندي (25 عاما)، لهجوم حاد، بسبب تحديقه لفتاة في عمر ابنته أو حفيدته.
Gross… Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. 🤮 pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y— Tim Young (@TimRunsHisMouth) August 31, 2018
بينما سخر ذلك المستخدم عبر "تويتر" من فيديو متابعة كلينتون لأداء أريانا غراندي، وأكد أنه كلما شاهده لا يتوقف عن الضحك.
Somebody caption this…. can’t stop laughing! .@BillClinton #ArethaFranklinFuneral pic.twitter.com/osFixevkfs— Duane Keith (@idkmdk) August 31, 2018
يذكر أن بيل كلينتون أثار جدلا في فبراير/شباط 2017، بعدما انتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو يظهر نظرات "مثيرة للجدل" من الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" إلى "إيفانكا" ابنة الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب".
ونظرت "هيلاري كلينتون" إلى زوجها نظرة مليئة بالغضب المكتوم، بسبب نظرته الخبيثة، بعدما لاحظت أنه لا يتابع ما يحدث على خشبة المسرح، وينظر خلسة إلى ابنة ترامب الصغيرة، بحسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
يذكر أن بيل كلينتون، تنتشر عنه عدة تقارير صحفية عن مغامراته النسائية، والتي كانت أبرزها فضيحته الجنسية مع "مونيكا لوينسكي" الموظفة السابقة بالبيت الأبيض، خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.
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