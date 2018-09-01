بالصور... نظرات كلينتون للمطربة أريانا غراندي تضعه مجددا في موقف محرج

استوقف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، نظرات الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، للمطربة الشابة، أريانا غراندي، خلال حفل تأبين المطربة الراحلة أريثا فرانكلين.

وكان كلينتون يحدق في أريانا غراندي بشكل لافت للنظر، خلال أدائها لأغنية "أنت تجعلني أشعر بأنني امرأة طبيعية"، في الحفل، وهو ما جعل البعض يصف "تحديقه" لها بأنه "مقزز".

وتعرض كلينتون (72 عاما) مقابل نظراته الزائغة لأريانا غراندي (25 عاما)، لهجوم حاد، بسبب تحديقه لفتاة في عمر ابنته أو حفيدته.

Gross… Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. 🤮 pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y — Tim Young (@TimRunsHisMouth) August 31, 2018

بينما سخر ذلك المستخدم عبر "تويتر" من فيديو متابعة كلينتون لأداء أريانا غراندي، وأكد أنه كلما شاهده لا يتوقف عن الضحك.

​يذكر أن بيل كلينتون أثار جدلا في فبراير/شباط 2017، بعدما انتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو يظهر نظرات "مثيرة للجدل" من الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" إلى "إيفانكا" ابنة الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب".

© AP Photo / Paul Sancya شاهد... أسقف يتحرش بالمطربة أريانا غراندي على المسرح ويعتذر لها

وأظهر مقطع الفيديو بيل كلينتون، وهو يلقي نظرات خبيثة تجاه "إيفانكا ترامب"، ولكن الأبرز كان رد فعل زوجته والمرشحة الرئاسية الخاسرة "هيلاري كلينتون" تجاهه.

ونظرت "هيلاري كلينتون" إلى زوجها نظرة مليئة بالغضب المكتوم، بسبب نظرته الخبيثة، بعدما لاحظت أنه لا يتابع ما يحدث على خشبة المسرح، وينظر خلسة إلى ابنة ترامب الصغيرة، بحسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن بيل كلينتون، تنتشر عنه عدة تقارير صحفية عن مغامراته النسائية، والتي كانت أبرزها فضيحته الجنسية مع "مونيكا لوينسكي" الموظفة السابقة بالبيت الأبيض، خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.