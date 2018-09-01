شاهد... شيرين عبد الوهاب تحصل على جائزة من "يوتيوب"

نالت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، جائزة من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، المملوك لمحرك البحث العالمي "غوغل".

وتلقت شيرين عبد الوهاب الجائزة، بسبب بلوغ عدد مشتركي قناتها الرسمية على "يوتيوب" مليون مشترك.

وبهذه المناسبة، شاركت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على "تويتر"، صورة لها مع الجائزة من "يوتيوب"، ووجهت الشكر لجمهورها، قائلة: "عايزة أشكر جمهوري وأشكر يوتيوب على وصولنا للمليون مشترك في قناتي وإن شاء الله نوصل لعشرين مليون طول ما إنتم معايا".

عايزة أشكر جمهوري وأشكر #يوتيوب على وصولنا للمليون مشترك في قناتي وإن شاء الله نوصل لعشرين مليون طول ما إنتم معايا 🎉💕

وبشكر @thebrecords على مجهودهم ودعمهم 🙌🏻 pic.twitter.com/eQqfTg6l9Q — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 30, 2018

​يذكر أن الممثل المصري، محمد رمضان، نال نفس الجائزة من "يوتيوب"، بعد أن وصل عدد المشتركين عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات إلى مليون مشترك.

من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب، لطرح ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم "نساي"، والذى يضم 12 أغنية، هي "حبه جنه، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساي".

كما أن شيرين كشفت عن إطلالتها على غلاف الألبوم، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.