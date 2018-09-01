شركة عالمية ترفع شعار: "أعمل وقتما تشاء طوال العام"

أطلقت إحدى الشركات العالمية، نظاما جديدا بداخل أروقتها، يسمح لموظفيها الجدد بخيار العمل متى يشاؤون، بل وتحديد عدد ساعات عملهم.

وقررت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" العالمية للمحاسبة، إطلاق هذا النظام الجديد، استجابة منها "للطلب المتزايد من الناس على العمل بمرونة والتخلي عن أنماط العمل التقليدية"، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

© Photo / CC وظيفة أحلامك بانتظارك... جزر المالديف تقدم شاغرا للعمل

كما أن هناك دراسة أجرتها الشركة، توصلت إلى أن ما يقرب من نصف المشاركين فيها (46%) من 2000 شخص، قالوا أن العمل المرن وثقافة التوازن الجيد بين العمل والحياة، هو العامل الأكثر أهمية عند اختيار الوظيفة.

وتعتقد الشركة أن النظام الجديد، الذي يحمل اسم "ساعات العمل المرنة"، سيمنح الموظفين خيار العمل دون أن يكونوا مرتبطين بعقد متفرغ، وساعات عمل قياسية.

وقالت متحدثة باسم شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز": "يمكن للناس أن يختاروا نمط عمل مناسب لهم، سواء كان ذلك في صورة ساعات أقصر أو العمل فقط لبضعة أشهر من العام".

وفي ذات السياق، تقول، لورا هينتون، رئيسة موظفي شركة "برايس ووترهاوس كوبرز": "إن شبكة مواهبنا المرنة تأخذ العمل المرن إلى مستوى جديد، مما يسمح للناس باختيار كيفية العمل بالضبط على مدار العام".

PwC’s New Digital Skills Course Will Teach Employees about Blockchain

“Big four” auditing firm PriceWaterhouseCoopers (PwC) is launching training programs to employees on blockchain and other nascent technologies. pic.twitter.com/Cnq5ymFKi8 — ok (@dlrufkgk) September 1, 2018

وتابعت: "سيتمكن الناس في شركتنا من قضاء العام بطريقتهم كيفما يحبون، سواء كان ذلك بسبب التزاماتهم الخاصة، أو لرغبة بعضهم في العمل بأماكن أخرى من أجل زيادة دخلهم، أو لرغبة موظفين في السفر، أو ببساطة لأن بعضهم لا يرغبون في العمل طوال العام".

وتلقى النظام الجديد إقبالا شديدا بداخل الشركة، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة لقسم الموارد البشرية أكثر من 2000 متقدم.

وتتبع شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" خطى منافسيها الأربعة الكبار في مجال المحاسبة، الذين زاد تركيزهم خلال الأشهر الأخيرة على سعادة الموظفين، ومنها شركة "كي بي إم جي" للمحاسبة، التي أطلقت في العام الحالي ما يسمى بـ "جامعة التدقيق"، التي تهدف لتدريس موظفيها معاني الرفاهية، وكذلك تغيير سياسات التوظيف لديها من أجل جذب المزيد من النساء للعمل لديها، كما أنها وفرت لهم إمكانية الحصول على درجة الماجستير من جامعة "BPP" البريطانية، في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

كما أعلنت شركة، "إيرنست آند يانغ"، الأسبوع الماضي، أنها جلبت علماء نفسيين سلوكيين إدراكيين لاختبار الحالة المزاجية بين الموظفين، بعدما تخوفت من حدوث هجرة جماعية من جانب موظفيها.

وتضع شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" شرطا وحيدا للمشاركة في نظام "ساعات العمل المرنة"، هو أن الموظف يجب أن يكون عمل مع صاحب العمل لمدة 26 أسبوعا على الأقل، وفي حال تحقق ذلك، فإنه يمكنه عندئذ التقدم بطلب الالتحاق مرة واحدة في العام، ويكون لصاحب العمل الحق القانوني في النظر فيه.