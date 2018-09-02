"سامسونغ" تزف بشرى سارة لكل عملائها في الإمارات

زفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، بشرى سارة لكل عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل الحصول على أحدث هواتفها الذكية "غالاكسي نوت 9".

وأعلنت شركة "سامسونغ الخليج للإليكترونيات"، عن إتاحة الفرصة لعملائها في الإمارات للحصول على هاتف "نوت 9"، من خلال مبادلته مع هواتفهم القديمة، وذلك لفترة زمنية محدودة، ابتداء من 30 أغسطس/آب، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويمكن لعملاء "سامسونغ" في الإمارات، مبادلة طرازات محددة مع عدد من شركاءها، والحصول على أفضل الأسعار، بحسب حالة هواتفهم القديمة.

وتتضمن قائمة الهـــواتف الذكية التي يمكن مبادلتها، مجموعة متنــوعة من الأجهزة، وتعــتمد الأسـعار عند المبادلة على نوع الهاتف المراد استبداله وحالته.

وكشفت شركة "سامسونغ" رسميا، في 9 أغسطس، عن أحدث هواتفها الذكية Galaxy Note 9 الذي طال انتظاره من قبل عشاق سلسلة Note حول العالم.

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واعتمد تصميم غالاكسي نوت 9 على إرث سلسلة الهواتف التي تميزت باحتوائها على أحدث ابتكارات وإبداعات الشركة في تكنولوجيا الهاتف الذكي، وذلك من خلال تقديم هاتف ذكي بمواصفات فائقة وقوة أداء لا مثيل لها مع قلم S Pen تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة.

وتم تزويد الهاتف ببطارية تستمر طوال اليوم، سعتها 4.000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر على الإطلاق في أي هاتف Galaxy رائد من سامسونغ وذلك لتوفير طاقة تستمر على مدار اليوم.

تم إتاحة الهاتف الجديد بذاكرة 128 جيجابايت وأخرى 512 غيغابايت، مع إمكانية إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD، تصبح سعة التخزين الكلية Galaxy Note 9 (1 تيرابايت).