الممثل الكوميدي الأمريكي إيدي ميرفي ينتظر طفله العاشر

ينتظر الممثل الكوميدي الأمريكي، إيدي ميرفي، أن يكون أبا للمرة العاشرة.

وأصدر الممثل والفنان الكوميدي، بيانا قال فيه إنه وصديقته، عارضة الأزياء الأسترالية، بايج بوتشر، البالغة من العمر 57 عاما ينتظران طفلتهما الثانية، والمتوقع أن يستقبلاها في شهر ديسمبر/كانون الأول، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

© REUTERS / STRINGER محمد عبده يستقبل مولودته العاشرة

ولإيدي ميرفي، ابنة أخرى من زوجته الحالية، هي إيزي، والتي تبلغ من العمر عامين.

يذكر أن إيدي ميرفي أب لتسعة أبناء، من علاقات سابقة، وأكبر أبنائه إريك يبلغ من العمر 29 عاما.

Eddie Murphy expecting baby number 10 https://t.co/O3N45ufDLX pic.twitter.com/ZRe5F400HJ — CBS News (@CBSNews) September 2, 2018

واشتهر إيدي ميرفي، من عروض "الستاند أب" كوميدي، على المسرح، والمتسمة بالطابع الجريء، كما نال شهرته سينمائيا من خلال العديد من الأفلام، لعل أبرزها لتجسيده لدور الشرطي "أكسل فولي" في أفلام "Beverly Hills Cop".