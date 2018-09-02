وفاة فنانة مصرية نجت بأعجوبة من حادث مقتل المطربة التونسية ذكرى

توفيت الممثلة المصرية، كوثر رمزي، أمس السبت، عن عمر ناهز 87 عاما، إثر هبوط في الدورة الدموية.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاه الظهر في مسجد رشد بالعجوزة، وتم نقل الجثمان ودفنه بمقابر العائلة بمدافن صلاح سالم.

وكانت كوثر رمزي صديقة مقربة من المطربة التونسية الراحلة ذكرى، إذ كانت تطلق عليها الأخيرة "ماما كوثر"، وتستضيفها في منزلها للجلوس معها.

وتصادف أن تكون كوثر رمزي، شاهدة على حادث مقتل ذكرى، إذ أنها حضرت إلى منزلها في حي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، في يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2003، ولكنها نجت بأعجوبة من المذبحة التي ارتكبها زوج الفنانة التونسية، رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، الذي طردها من الشقة فور وصوله بطريقة مهينة، وألقى لها حذاءها على السلم، وفق تصريحاتها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية هالة سرحان، وأنها في صباح اليوم التالي صدمت من خبر مقتل صديقتها على يد زوجها.

وشاركت الراحلة كوثر رمزي فيما يزيد على 70 فيلما سينمائيا، واشتهرت بتجسيد الأدوار الثانوية، في أفلام مثل "مجرم مع مرتبة الشرف" و"زنقة الستات" و"المطربون في الأرض" و"سنوات الشقاء والحب" و"درب العوالم" و"مصيدة الذئاب" و"مهمة في تل أبيب" و"أبو كرتونة".

كما بلغ رصيدها في الدراما التليفزيونية نحو 100 مسلسل، من بينها "أبو العلا البشري" و"يوميات ونيس" و"حارة العوانس" و"سوق الخضار" و"لا أحد ينام في الإسكندرية" و"حكايات المدندش" و"قمر" و"أبو ضحكة جنان" و"حاميها حراميها" و"البيت" و"الوالدة باشا"، كما أنها شاركت فيما يقرب من 35 مسرحية، مثل "الفتى الشرير" و"المصيدة" و"الغربة" و"ناس وناس"، ومثلت مع الممثل المصري، عادل إمام، مجموعة من أنجح الأعمال الفنية، مثل أفلام "طيور الظلام"، وبخيت وعديلة بجزءيه"، إلى جانب مسرحيتي "الزعيم"، و"بودي غارد".