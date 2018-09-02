شاهد... الممثل واكين فينيكس يفقد الكثير من الوزن استعدادا لتجسيد "الجوكر"

بدأ الممثل الأمريكي، واكين فينيكس، في تحضيراته الخاصة، لتجسيد الشرير من مجلات "دي سي" المصورة، "الجوكر"، في فيلم سينمائي جديد.

ورصدت كاميرات مصورو "الباباراتزي"، فينيكس (43 عاما) هو يتنزه في مدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء الماضي، وبدا فاقدا للكثير من وزنه، بينما أطال شعره، استعدادا للدور، بحسب ما ذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية.

Joaquin Phoenix is ready to step into the shoes of the Joker 🤡 pic.twitter.com/OZSr58Z5nK — Comic Book Talk (@ComicBooksTalk) August 31, 2018

Así es como luce el actor Joaquin Phoenix para empezar a interpetar al #Joker en su proxima película en individual (o #Guasón como le quieran decir).#TheJoker pic.twitter.com/c7Rz7jbVNP — Sebastian Strange (@FanboyStrange) September 2, 2018

​وكانت شركة "وارنر براذرز" للإنتاج السينمائي، أكدت رسميا في شهر يوليو/تموز، عن استقرارها على الممثل المرشح لجائزة الأوسكار، واكين فينيكس، لتجسيد "الجوكر"، في فيلم مستقل عنه.

ووصفت "وارنر براذرز" فيلم "الجوكر"، بأنه "استكشاف لرجل تجاهله المجتمع، كما أنه ليس دراسة شخصية شجاعة فحسب، بل هو أيضا رواية تحذيرية واسعة بشكل كبير".

New Picture Shows A Thinner Joaquin Phoenix in Preparation for the Joker https://t.co/DHpVFwVDFy #TheJoker pic.twitter.com/wZGdO70JOP — Geek Vibes Nation🖖 (@GeekVibesNation) August 31, 2018

ولم توضح شركة الإنتاج الأمريكية، ما إذا كان الفيلم الجديد مستوحى عن رواية "Batman: The Killing Joke"، والذي يروي أصول "الجوكر"، الذي كان يعمل كمونولوجست فاشل يلقي دعابات غير مضحكة، والظروف التي دفعته لأن يتحول إلى واحد من أعتى المجرمين وأكثرهم جنونا في تاريخ القصص المصورة.

ولم يخف واكين فينيكس تخوفه من أداء شخصية "الجوكر" في الفيلم الجديد، موضحا أنها تتمتع بقاعدة جماهيرة عريضة، وهو ما يجعله قلقا من إرضاء توقعات معجبيه وتخيلاتهم لتجسيده لشريرهم المفضل، بحسب تصريحاته لمجلة "كولايدر" في شهر يوليو/تموز.

وأعلنت شركة "وارنر براذرز" أنها تعاقدت مع الممثل الأمريكي، أليك بالدوين على تجسيد دور والد "بروس واين" أو البطل الخارق "باتمان" في فيلم "الجوكر" الجديد.

يذكر أن شخصية "الجوكر"، جسدها على شاشة السينما قبل واكين فينيكس، الممثلين جاك نيكلسون والراحل هيث ليدجر وجاريد ليتو.

ووفقا لموقع "آي إم دي بي" الشهير، فإن فيلم "الجوكر" من المتوقع طرحه في السينمات في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019.