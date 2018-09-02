تحارب الجريمة والأشرار.. "إمارة" أول بطلة خارقة إماراتية (فيديو + صور)

وتجذب "إمارة"، وهي أول بطلة خارقة إماراتية الصنع، انتباه الكثير من المشاهدين حول العالم، على حد قول فاطمة المهيري صانعة الشخصية.
وتقول فاطمة المهيري في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إمارة هي البطلة الخارقة التي لطالما أردت أن أشاهدها وأنا أكبر، لكنها لم تكن موجودة. أقدم إمارة للأجيال الناشئة".
My #emara doll is almost complete! All she needs is her two little hairs and shes complete!@almag1cc @EatingStarsTeam #emara pic.twitter.com/oReefVHUpO— Scipunk63 (@scipunk63) July 29, 2018
وقررت فاطمة المهيري ابتكار شخصيتها الخارقة عندما كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة "أعتقد أن بقية دول العالم تحتاج إلى أن ترانا نحن العرب بشكل ملائم. الكثير من هذه الدول لا تفهمنا بشكل صحيح ولا تفهم ثقافتنا. لا ألومهم، فنحن لسنا حاضرين في وسائل إعلامهم".
وتؤكد فطمة المهيري أنها تهدف لخلق قصص مشوقة، تبرز أبمهارة أوجه الثقافة الإماراتية، وتجسدها شخصيات حيوية ذات سمات عربية وإسلامية.
وبهدف توسيع القاعدة الجماهيرية، لجأت المطيري لدبلجة مسلسل "إمارة" إلى الإنجليزية، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة عدد متابعيها من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإسبانيا.
وأشارت فاطمة المهيري، إلى أنها كثيرا ما تستقبل رسائل شكر من الفتيات المسلمات والعربيات لابتكارها شخصية يرون فيها أنفسهم.
Finally got around to watch #Emara by @EatingStarsTeam! Love love love the characters style and animation! And I wish they had a bigger budget to make the episodes longer and get to tell the story in more detail 😭💕 pic.twitter.com/LMeAFgYXfv— (͡° ͜ʖ ͡°) Zwiebel (@Zwiebelprinz) August 29, 2018
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