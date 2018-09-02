تحارب الجريمة والأشرار.. "إمارة" أول بطلة خارقة إماراتية (فيديو + صور)

تظهر في الصباح بشكلها العادي، قبل أن تتحول في المساء لبطلة خارقة تحارب الأشرار وتكافح الجريمة في الإمارات، هذه هي قصة "إمارة" أول بطلة خارقة إماراتية.

وتجذب "إمارة"، وهي أول بطلة خارقة إماراتية الصنع، انتباه الكثير من المشاهدين حول العالم، على حد قول فاطمة المهيري صانعة الشخصية.

وتقول فاطمة المهيري في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إمارة هي البطلة الخارقة التي لطالما أردت أن أشاهدها وأنا أكبر، لكنها لم تكن موجودة. أقدم إمارة للأجيال الناشئة".

وقررت فاطمة المهيري ابتكار شخصيتها الخارقة عندما كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة "أعتقد أن بقية دول العالم تحتاج إلى أن ترانا نحن العرب بشكل ملائم. الكثير من هذه الدول لا تفهمنا بشكل صحيح ولا تفهم ثقافتنا. لا ألومهم، فنحن لسنا حاضرين في وسائل إعلامهم".

وتؤكد فطمة المهيري أنها تهدف لخلق قصص مشوقة، تبرز أبمهارة أوجه الثقافة الإماراتية، وتجسدها شخصيات حيوية ذات سمات عربية وإسلامية.

وبهدف توسيع القاعدة الجماهيرية، لجأت المطيري لدبلجة مسلسل "إمارة" إلى الإنجليزية، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة عدد متابعيها من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإسبانيا.

وأشارت فاطمة المهيري، إلى أنها كثيرا ما تستقبل رسائل شكر من الفتيات المسلمات والعربيات لابتكارها شخصية يرون فيها أنفسهم.