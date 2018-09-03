مزارع يطلب يد فتاة للزواج بطريقة مفاجئة (صورة)

© Sputnik . Alexey Malgavko أكثر 10 أسباب شيوعا وراء هروب الرجال من الزواج

وقال المزارع أن صديقته تحب هذه البقرة بالتحديد أكثر من غيرها، ولم تستطع الفتاة قراءة الطلب في البداية، لأن البقرة كانت واقفة من الجانب الآخر، لكن عندما اقتربت البقرة من العروسين، رأت الفتاة المكتوب وآنذاك وقف المزارع على ركبة واحدة مقدما الخاتم طالبا يدها للزواج.

ووافقت الفتاة على طلب الشاب، ونشرت صورة البقرة مع النقش على جانبها في شبكة التواصل الاجتماعية، وقال المزارع إنه سيرسل دعوة لحفل الزفاف للبقرة، لكنه غير متأكد مما إذا كانت ستقبله.

OVER THE ‘MOO’-N: A farmer from Scotland used a special livestock marker and his girlfriend’s favorite cow, Curlytop, to propose to his now fiancée. pic.twitter.com/YYHlScMSWQ — Fox News (@FoxNews) September 3, 2018

وفي وقت سابق تقدم شاب من مدينة بروكلين الأمريكية، لطلب يد حبيبته، بثياب "بلاك بانثر" في أحد العروض السينمائية.