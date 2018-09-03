مزارع يطلب يد فتاة للزواج بطريقة مفاجئة (صورة)

ووافقت الفتاة على طلب الشاب، ونشرت صورة البقرة مع النقش على جانبها في شبكة التواصل الاجتماعية، وقال المزارع إنه سيرسل دعوة لحفل الزفاف للبقرة، لكنه غير متأكد مما إذا كانت ستقبله.
OVER THE ‘MOO’-N: A farmer from Scotland used a special livestock marker and his girlfriend’s favorite cow, Curlytop, to propose to his now fiancée. pic.twitter.com/YYHlScMSWQ— Fox News (@FoxNews) September 3, 2018
وفي وقت سابق تقدم شاب من مدينة بروكلين الأمريكية، لطلب يد حبيبته، بثياب "بلاك بانثر" في أحد العروض السينمائية.
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