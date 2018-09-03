بالصور... أول ظهور لجميل راتب بعد فقدان صوته

شارك مدير أعمال الممثل المصري جميل راتب، صورا له بعد عودته من رحلة علاجه في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح هاني التهامي، أن الصور التي التقطها مع جميل راتب في العاصمة الفرنسية باريس، بعد شفائه من رحلة علاجه هناك.

وكان جميل راتب (91 عاما)، فقد صوته، نظرا لتقدمه في السن، ووجود مشكلات كبيرة في الأحبال الصوتية.

وحاول جميل راتب، طمأنة الجمهور عليه من خلال حديثه هاتفيا مع الإعلامي المصري وائل الأبراشي، لكن صوته كان منخفضا بشدة، ليوضح مدير أعمال أنه يقول لجمهوره: "أنا بخير".

وكان جميل راتب تعرض لوعكة صحية خلال شهر يوليو/تموز، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يسافر إلى باريس في محاولة لاستعادة صوته المفقود بفعل الشيخوخة.

وتلقى جميل راتب، تكريما عن مشواره الفني الطويل، في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر السينمائي الدولي، في شهر مارس/آذار.