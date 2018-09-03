تامر حسني وحسين الجسمي يحققان رقما "غير مسبوق"

حقق كل من المطربين العربيين، تامر وحسني وحسين الجسمي، رقما غير مسبوق، على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وتمكن المطربان من تحقيق، كل منهما، مليار مشاهدة، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، بحسب ما أعلنا عبر حساباتهما الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي.

وكتب المطرب المصري، تامر حسني، عبر حسابه على "إنستغرام": " مليار شكر… أكثر من مليار مشاهدة على قناة تامر حسني الرسمية على يوتيوب".

أما المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، فكتب عبر حسابه على "إنستغرام": " "مليار مشاهدة… مليار نبضة حب"

كما شكر الجسمي شركة "بيبسي" والإعلام العربي قائلا: "الإعلام العربي ورواده من الصحفيين والإعلاميين ودور النشر والتوزيع، جميعهم شركاء نجاح وشركاء في هذا المحبة، وهم الذين يستحقون مني مليار نبضة احترام وتقدير لجهودهم ومواصلتهم في المساهمة في صناعة الفن الراقي ونشره أما الجمهور الراقي".