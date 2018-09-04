مصر تعلن عن قرب افتتاح "أجمل مقبرة" في منطقة الأهرامات

على هامش افتتاح وزيارة خالد العناني وزير الآثار إلى مقبرة "مٍحو"، وتفقد الأعمال داخل المقبرة الجنوبية للملك زوسر، سيتم السماح للصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات التلفزيونية المصرية والعالمية بتصوير أعمال الترميم الجارية في مقبرة "تي" بسقارة والتي من المقرر أن يتم افتتاحها قريبا.

أوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "تي" هو المشرف على أهرامات ملوك الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، وعلى الرغم من عدم تقلده لمنصب الوزير إلا أنه شيد مقبر كبيرة الحجم.

© Sputnik . Egyptian Ministry of Antiquities حقائق مدهشة بعد العثور على مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني

وأشار وزيري إلى أن المقبرة اكتشفت على يد عالم الآثار مارييت عام 1865، وتعتبر من أجمل مقابر سقارة وتشتهر بنقوشها الملونة ورسوماتها التي صورت صناعة الخبز والجعة.

وأكد وزيري على أنه منذ اكتشاف المقبرة لم تجر بها أية أعمال ترميم، حتى بدأت البعثة المصرية التشيكية بالتعاون مع مرممي منطقة آثار سقارة بأعمال ترميم وتنظيف جدران المقبرة من الأتربة وتثبيت الألوان.

ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل بتركيب إضاءة حديثة للمقبرة وألواح زجاجية على جدرانها لحمايتها.