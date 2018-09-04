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    كيم كارداشيان في حفل ميت غالا -2017 في نيويورك

    هل كيم كارداشيان هي المقصودة بـ"كيكي" صاحبة التحدي الشهير

    © AFP 2018 / Angela Weiss
    منوعات
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    تكهن معجبون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، هي "كيكي"، صاحبة التحدي الشهير الذي يخوضه العديدون حول العالم حاليا، أثناء سير سياراتهم ببطء.

    واستشهد مستخدمون على "تويتر"، بأن لقب تدليل كيم كارداشيان هو "كيكي"، كما أن علامة أحمر الشفاه الذي أطلقته مؤخرا يحمل اسم "KKW Beauty"، وفقا لقناة "إي!" الأمريكية.

    قائدة طائرة تخوض تحدي كيكي من طائرتها
    twitter/@Aviationdailyy
    قائدة طائرة تخوض تحدي كيكي من طائرتها (فيديو)
    كما شارك البعض دليل آخر على أن "كيكي" هي كيم كارداشيان، وهي علاقة عاطفية جمعت بين كيم كارداشيان ومطب الأغنية، دريك، في عام 2006، وهي التي تحدث عنها المذيع الأمريكي، نيك كانون، في برنامج عام 2006.

    وأكد كانون أن دريك جمعته علاقة عاطفية مع كارداشيان، البالغة من العمر 37 عاما في مرحلة ما.

    كذلك اعتمد البعض على كلمات أغنية "In My Feelings"، التي يشير فيها دريك إلى تسلله لمنزل حبيبته، مع توضيح أن المسافة بين منزل كيم كارداشيان ودريك ليست ببعيدة، "ولذا فإنه من المرجح أن تكون هي المقصودة في الأغنية".

    ولكن في المقابل، نفت كيم كارداشيان، هذه المزاعم، وكذلك علاقتها بالدريك، وإن كانت أغنيته موجهة لها في المقام الأول، من خلال رد لها على موقع شائعات المشاهير "ذا شيد رووم"، عبر "إنستغرام".

    وقالت: "لم يحدث قط وجود علاقة صداقة أو علاقة عاطفية بيني وبين دريك، تلك نهاية القصة".

    TSR Staff: Thembi! @ThembiTV_ _____________________________________ #TSRReachOrPreach: It seems like we’re at a point in time where one can’t talk about #KanyeWest without discussing his wife #KimKardashian, and no one can talk about Kim without bringing Ye up either. _____________________________________ That being said, while discussing the #PushaT and #Drake rap beef during an interview with @Complex’s Everyday Struggle, #NickCannon agreed with #DJAkademiks that #Drake and #KimK allegedly having the mattress mambo may be a reason #Kanye and Aubrey got into it in the first place. _____________________________________ If you remember, #NickCannon and #KimKardashian dated briefly a few years back, so some may say he’s on to something—but others may say it’s definitely a reach! Thoughts, #Roommates? 🎥: @complex @everydaystruggleshow

    A post shared by The Shade Room (@theshaderoom) on Sep 2, 2018 at 6:29pm PDT

    وحاز "تحدي كيكي" رواجا هائلا في مختلف أنحاء العالم، والذي يقضي بقيام المشارك فيه بالخروج من سيارته أثناء سيرها، بالرقص بطريقة جذابة على أنغام أغنية المطرب دريك "In My Feelings"، ثم العودة إلى السيارة مرة أخرى.

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