هل كيم كارداشيان هي المقصودة بـ"كيكي" صاحبة التحدي الشهير

تكهن معجبون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، هي "كيكي"، صاحبة التحدي الشهير الذي يخوضه العديدون حول العالم حاليا، أثناء سير سياراتهم ببطء.

واستشهد مستخدمون على "تويتر"، بأن لقب تدليل كيم كارداشيان هو "كيكي"، كما أن علامة أحمر الشفاه الذي أطلقته مؤخرا يحمل اسم "KKW Beauty"، وفقا لقناة "إي!" الأمريكية.

كما شارك البعض دليل آخر على أن "كيكي" هي كيم كارداشيان، وهي علاقة عاطفية جمعت بين كيم كارداشيان ومطب الأغنية، دريك، في عام 2006، وهي التي تحدث عنها المذيع الأمريكي، نيك كانون، في برنامج عام 2006.

وأكد كانون أن دريك جمعته علاقة عاطفية مع كارداشيان، البالغة من العمر 37 عاما في مرحلة ما.

كذلك اعتمد البعض على كلمات أغنية "In My Feelings"، التي يشير فيها دريك إلى تسلله لمنزل حبيبته، مع توضيح أن المسافة بين منزل كيم كارداشيان ودريك ليست ببعيدة، "ولذا فإنه من المرجح أن تكون هي المقصودة في الأغنية".

ولكن في المقابل، نفت كيم كارداشيان، هذه المزاعم، وكذلك علاقتها بالدريك، وإن كانت أغنيته موجهة لها في المقام الأول، من خلال رد لها على موقع شائعات المشاهير "ذا شيد رووم"، عبر "إنستغرام".

وقالت: "لم يحدث قط وجود علاقة صداقة أو علاقة عاطفية بيني وبين دريك، تلك نهاية القصة".

وحاز "تحدي كيكي" رواجا هائلا في مختلف أنحاء العالم، والذي يقضي بقيام المشارك فيه بالخروج من سيارته أثناء سيرها، بالرقص بطريقة جذابة على أنغام أغنية المطرب دريك "In My Feelings"، ثم العودة إلى السيارة مرة أخرى.