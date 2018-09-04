شاهد... مونيكا لوينسكي تنسحب من مقابلة في إسرائيل بسبب سؤال "خارج إطار المسموح" عن كلينتون

وجلست مونيكا لوينسكي، الناشطة المناهضة للتنمر، والبالغة من العمر 45 عاما أمام المذيعة، خلال فعالية في القدس أمس الاثنين، ألقت فيها كلمة عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق "رويترز".

لكنها فجأة قامت من مقعدها وتركت المنصة بعد توجيه السؤال الأول لها "هل ما زالت تتوقع اعتذارا شخصيا من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون".

وقالت "آسفة جدا… لا يمكنني القيام بذلك".

وكانت علاقة لوينسكي بـ كلينتون في التسعينيات من القرن الماضي، ألحقت ضررا بالغا برئاسته، وعندما سئل كلينتون في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية، في شهر يونيو/ حزيران، عما إذا كان مدينا للوينسكي باعتذار قال: "لا، لم أتحدث معها قط، ولكني قلت علنا في أكثر من مناسبة أني آسف".

© AFP 2018 / KENA BETANCUR في يوم ميلاد مونيكا لوينسكي ماذا حل بها بعد 20 سنة على الفضيحة الجنسية

وكتبت لوينسكي على "تويتر"، مشيرة إلى سبب نزولها من المنصة في القدس: "كانت هناك معالم واضحة لما سنناقشه وما لن نتطرق له".

وتابعت: "في الواقع هذا السؤال الأول بالتحديد طرحته علي المذيعة عندما التقينا في اليوم السابق وقلت إن ذلك خارج إطار المسموح… غادرت لأن من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تدافع المرأة عن نفسها ولا تسمح للآخرين بأن يملوا عليها ما ستسرده".