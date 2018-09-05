تسجيل
17:42 05 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    آثار مكتشفة في مصر

    مصر... الكشف عن مقبرة صخرية شرق هرم سنوسرت الأول

    © Photo / THE EGYPTIAN CULTURE MINISTRY
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    توصلت البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة اللشت إلى الكشف عن مقبرة صخرية على بعد 300 متر تقريبا شمال شرقي هرم الملك سنوسرت الأول.

    أوضح عادل عكاشة، مدير الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن أعمال الحفائر في منطقة اللشت تتم طبقا لخطة وزارة الآثار في عمل حفائر في المواقع الأثرية الواعدة.

    وأشار إلى أن المقبرة محفورة في الحافة الصخرية للجبل وهي تتكون من جزئين: الجزء الأول عبارة عن فناء مفتوح يؤدي إلي ممر ذو سقف مقبي ومازالت عليها بعض الكتابات الهيروغليفية، ويؤدي إلي صالة مستعرضة يوجد في الناحية الغربية لها مقصورة صغيرة مزينة ببقايا نقوش.

    وأضاف عكاشة أن إدارة  الترميم الدقيق باللشت تقوم حاليا بأعمال التقوية والترميم اللازم لهذا الجزء من المقبرة.

    وعن الجزء الثاني للمقبرة قال محمد الدالي مدير آثار دهشور واللشت، أنه عبارة عن بئر دفن يوجد بالفناء المفتوح أمام المقبرة، ومساحته 100 سم* 80 سم، وعلى عمق حوالي 3م.

    آثار مكتشفة في مصر
    © Photo / THE EGYPTIAN CULTURE MINISTRY
    آثار مكتشفة في مصر

    ويوجد في الجهة الغربية له من الداخل ممر يؤدي إلي حجرة الدفن الأولي، وهي حجرة غير منقوشة توجد بجوار الجدار الشمالي لها تابوت من الحجر الجيري فارغا، وفي الجدار الجنوبي للحجرة يوجد مدخل لحجرة أخري تحتوي علي تابوت فارغ من الحجر الجيري غير منقوش وله شكل فريد ومميز، فمن الداخل به تشكيلات هندسية غير واضح الهدف منها.

    وأضاف الدالي، أن الجهة الجنوبية للبئر يوجد بها مدخل يؤدي إلي حجرات سوف يتم الكشف عنها خلال أعمال الموسم القادم للبعثة.

    وأكد ياسر حسن عبد الفتاح مدير عام آثار دهشور واللشت، أنه حتى الآن لم يستدل علي اسم أو هوية  صاحب المقبرة حيث لا يوجد بها نقوش توضح ذلك، ولكن المزيد من الأعمال والدراسات ستمكن فريق العمل من تحديد هوية صاحبها.

    انظر أيضا:

    "الآثار" المصرية تبحث خطة تطوير كنائس مصر القديمة
    بعد احتراق متحف البرازيل القومي... ما مصير الآثار المصرية الموجوده فيه
    الآثار المصرية تطلق مبادرة "نحن هنا"
    بالصور... الآثار المصرية تعثر على مقابر بها زخارف لراقصات الفراعنة
    الآثار المصرية تعلن العثور على ذهب في تابوت الإسكندرية
    الآثار المصرية تكشف غموض لوحتين أثريتين في أسوان
    الآثار المصرية توضح حقيقة سرقة "أيقونة المسيح" من المتحف القبطي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, الحكومة المصرية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك