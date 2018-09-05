مصر... الكشف عن مقبرة صخرية شرق هرم سنوسرت الأول

توصلت البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة اللشت إلى الكشف عن مقبرة صخرية على بعد 300 متر تقريبا شمال شرقي هرم الملك سنوسرت الأول.

أوضح عادل عكاشة، مدير الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن أعمال الحفائر في منطقة اللشت تتم طبقا لخطة وزارة الآثار في عمل حفائر في المواقع الأثرية الواعدة.

وأشار إلى أن المقبرة محفورة في الحافة الصخرية للجبل وهي تتكون من جزئين: الجزء الأول عبارة عن فناء مفتوح يؤدي إلي ممر ذو سقف مقبي ومازالت عليها بعض الكتابات الهيروغليفية، ويؤدي إلي صالة مستعرضة يوجد في الناحية الغربية لها مقصورة صغيرة مزينة ببقايا نقوش.

وأضاف عكاشة أن إدارة الترميم الدقيق باللشت تقوم حاليا بأعمال التقوية والترميم اللازم لهذا الجزء من المقبرة.

وعن الجزء الثاني للمقبرة قال محمد الدالي مدير آثار دهشور واللشت، أنه عبارة عن بئر دفن يوجد بالفناء المفتوح أمام المقبرة، ومساحته 100 سم* 80 سم، وعلى عمق حوالي 3م.

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ويوجد في الجهة الغربية له من الداخل ممر يؤدي إلي حجرة الدفن الأولي، وهي حجرة غير منقوشة توجد بجوار الجدار الشمالي لها تابوت من الحجر الجيري فارغا، وفي الجدار الجنوبي للحجرة يوجد مدخل لحجرة أخري تحتوي علي تابوت فارغ من الحجر الجيري غير منقوش وله شكل فريد ومميز، فمن الداخل به تشكيلات هندسية غير واضح الهدف منها.

وأضاف الدالي، أن الجهة الجنوبية للبئر يوجد بها مدخل يؤدي إلي حجرات سوف يتم الكشف عنها خلال أعمال الموسم القادم للبعثة.

وأكد ياسر حسن عبد الفتاح مدير عام آثار دهشور واللشت، أنه حتى الآن لم يستدل علي اسم أو هوية صاحب المقبرة حيث لا يوجد بها نقوش توضح ذلك، ولكن المزيد من الأعمال والدراسات ستمكن فريق العمل من تحديد هوية صاحبها.