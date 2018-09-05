الإعلان عن الروسيتين المشاركتين بمسابقتي جمال العالم والكون (صور)

أعلن المكتب الصحفي عن تمثيل كل من جوليا بولياكشيخينا وناتاليا سترويفا.
Дорогие друзья! Мы рады сообщить вам, что Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина и 2-ая Вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева примут участие в благотворительном проекте «Бегу за чудом 2018»! «Мисс Россия» и Фонд «Жизнь как чудо» @kak_chudo приглашают каждого из вас присоединиться и вместе поддержать благое дело. 8 сентября на Цветном Бульваре наши красавицы будут участвовать в благотворительном забеге «Добрая Москва» в поддержку маленьких подопечных фонда «Жизнь как чудо»! Беговой проект «Бегу за чудом» направлен на продвижение благотворительности и создание социально ответственного общества через спорт. На сайте Фонда www.kakchudo.ru можно поддержать инициативу, осуществив любое пожертвование в индивидуальных профилях Юли и Наташи. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным Фонда – детям с тяжелыми заболеваниями печени. Все пожертвования будут отображаться в индивидуальном профиле каждой участницы – по ссылке. Поддержать девушек можно также лично – ждём вас 8 сентября на Цветном! 🏃♀️ #миссроссия #жизнькакчудо #добраямосква #missrussia
حيث ستمثل بولياكشيخينا روسيا في مسابقة ملكة جمال الكون المقررة في 16 ديسمبر/ كانون الأول، في العاصمة التايلاندية بانكوك، في الوقت الذي ستشارك سترويفا في مسابقة ملكة جمال العالم المقررة في 8 ديسمبر/ كانون الأول، في جزيرة هاينان الصينية.
يذكر بأن بولياكشيخينا تدرس في كلية الصحافة، وسترويفا طالبة في السنة الأولى في الجامعة الروسية للبحوث الطبية باختصاص أمراض جلدية.
. ♣️2 апреля начнется интернет-голосование на официальном сайте missrussia.ru 🎰 ♠️14 апреля состоится финал конкурса «Мисс Россия 2018» @miss_russia_org ⚡️. А мы пока готовимся,выздоравливаем,успокаиваемся и скучаем по дому 💆🏻♀️❤️👯♀️ #ph @iamnatalievs #missrussia2018 #missrussia #миссроссия #миссроссия2018 #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне #оксанафедорова #oksanafedorova #mone_missrussia #rendezvousrussia #monbon #monbon_macaron #монбон #marcandandre #mac #maccosmeticsrussia #maccosmetics #moscowcountryclub #брс #банкрусскийстандарт
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)