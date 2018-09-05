بعدما ودعت جماهيرها برسالة حزينة قبل أيام... وفاة مذيعة بريطانية (صور)

توفيت البريطانية راتشيل بلاند (40 عاما) المذيعة في راديو "بي بي سي 5"، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب على الحساب الشخصي لها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "راشيل الجميلة الشجاعة ماتت بسلام هذا الصباح، محاطة بالمقربين من عائلتها، لقد صدمنا، لكنها تريد مني أن اشكر كل من اهتم بقصتها أو أرسل رسائل دعم، لن تعرف أبدا مقدار ما يعنيه لها ستيف وفريدي".

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت ودعت راتشيل بلاند جمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخبرها الأطباء بأنها ستعيش أيام معدودة، بسبب إصابتها بالسرطان.

وقالت راتشيل بلاند —وقتها —، في تغريدة لها على "تويتر": "أخشى يا أصدقائي أن الوقت قد حان، لقد أخبرت بأنني سأعيش أيام معدودة فقط… أشكركم جميعا على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة".

وأضافت: "وداعا يا أصدقائي… قد لا أستطيع أن أصل إلى جميع رسائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعي لقراءتها… مرة ثانية وداعا".



In the words of the legendary Frank S — I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. 💋💋 pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

​وأصيبت راشيل بسرطان الثدي عام 2016، وتم استئصال الجزء المصاب، ثم خضعت لعلاج كيميائي العام الماضي، وأجريت لها جراحة بالغدد اللمفاوية، إلا أن الفحوصات أظهرت أن السرطان ظل منتشرا بجسدها.

وراتشيل متزوجة من زوجها ستيف لما يقرب من 5 سنوات، وقالت إنها سارعت إلى إكمال مذكراتها الشخصية، من أجل ابنها الوحيد، فريدي، البالغ من العمر عامين، وفقا لصحيفة " إندبندنت " البريطانية.

وقالت إنها تخوض سباق حقيقي مع الزمن حاليا لإنهاء كتابها لابنها، ووجهت رسالة هله هي: "إذا كنت بحاجة لي ، فسوف تجدني أكتب بينما أشرب غالونا من الماء!"

وأشارت راتشيل بلاند، فيما بعد إلى إنها حصلت على وكيل، يعمل في العثور على ناشر لمذكراتها.